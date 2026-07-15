Tras más de 10 años de búsqueda, el planeta más tenue jamás fotografiado desde la Tierra ha sido descubierto

Un equipo internacional de astrónomos, gran parte de ellos del Observatorio Europeo Austral (ESO), ha descubierto un tercer planeta que orbita la estrella Beta Pictoris. El nuevo planeta, Beta Pictoris d, es 100 veces menos brillante que Beta Pictoris b, el primer planeta descubierto en el mismo sistema, y se encuentra entre los exoplanetas más tenues jamás fotografiados desde la Tierra.
Tras detectar el planeta con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT del ESO), el equipo descubrió que había permanecido oculto en observaciones archivadas de más de una década.
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“Fue un descubrimiento fortuito”, apunta Ben Sutlieff, codirector del estudio publicado en The Astrophysical Journal Letter’s y astrónomo de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. “Inicialmente, queríamos analizar con más detalle un planeta conocido del sistema, Beta Pictoris b, para ver cómo había cambiado con el tiempo”, añade. Sin embargo, al analizar las imágenes del sistema, el equipo descubrió algo más, separado de Beta Pictoris b, que los condujo por un camino completamente nuevo.