Tras más de 10 años de búsqueda, el planeta más tenue jamás fotografiado desde la Tierra ha sido descubierto

Un equipo internacional de astrónomos, gran parte de ellos del Observatorio Europeo Austral (ESO), ha descubierto un tercer planeta que orbita la estrella Beta Pictoris. El nuevo planeta, Beta Pictoris d, es 100 veces menos brillante que Beta Pictoris b, el primer planeta descubierto en el mismo sistema, y se encuentra entre los exoplanetas más tenues jamás fotografiados desde la Tierra. Tras detectar el planeta con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT del ESO), el equipo descubrió que había permanecido oculto en observaciones archivadas de más de una década. Le puede interesar: Por qué un azúcar recién descubierta en la Vía Láctea podría ayudar a explicar el origen de la vida “Fue un descubrimiento fortuito”, apunta Ben Sutlieff, codirector del estudio publicado en The Astrophysical Journal Letter’s y astrónomo de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. “Inicialmente, queríamos analizar con más detalle un planeta conocido del sistema, Beta Pictoris b, para ver cómo había cambiado con el tiempo”, añade. Sin embargo, al analizar las imágenes del sistema, el equipo descubrió algo más, separado de Beta Pictoris b, que los condujo por un camino completamente nuevo.

Markus Bonse, astrónomo del ESO en Alemania y codirector del estudio, recuerda cómo fue analizar los datos. Para confirmar la naturaleza de su detección, el equipo revisó el archivo del ESO, un catálogo de observaciones pasadas realizadas con las instalaciones del ESO. Encontraron un nuevo planeta, Beta Pictoris d, en múltiples imágenes que datan de hace hasta 11 años, incluyendo una en la que apenas era visible contra el resplandor de su vecino más grande, Beta Pictoris b. El planeta recién descubierto, al igual que los otros dos del sistema, es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. Sin embargo, Beta Pictoris d tiene una órbita mucho más amplia que los planetas Beta Pictoris b y Beta Pictoris c. Además, mientras que los dos primeros planetas tienen aproximadamente diez veces la masa de Júpiter, el nuevo planeta es solo 2,4 veces más masivo que Júpiter, lo que lo convierte en uno de los más tenues jamás observados desde la Tierra. El planeta también es relativamente frío y, por lo tanto, extremadamente tenue en comparación con su estrella anfitriona. Puede leer: En Támesis enseñan a los campesinos el origen y el cuidado de petroglifos de más de mil años La imagen directa, donde la luz de un objeto se captura como en una fotografía, solo funciona para planetas lo suficientemente brillantes como para aparecer junto a sus estrellas anfitrionas, mucho más brillantes. Por lo tanto, tomar una imagen directa de un planeta tan tenue como Beta Pictoris d representa un logro significativo. “El nuevo planeta es 100 veces más tenue que Beta Pictoris b, el famoso planeta del mismo sistema, lo que lo convierte en el exoplaneta más tenue jamás fotografiado directamente desde la Tierra”, explica Bonse.

Esta primera detección clara de Beta Pictoris d, que se encuentra a 63 años luz de nosotros, fue realizada con el instrumento ERIS del VLT. Un equipo independiente liderado por Aidan Gibbs en la Universidad de California, EE. UU., también descubrió el mismo planeta utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), una instalación de las agencias espaciales de EE. UU., Europa y Canadá. Sus resultados también se publican en The Astrophysical Journal Letters. Beta Pictoris es ahora el segundo sistema, después de HR 8799, donde se han fotografiado directamente más de dos planetas. “Los sistemas con múltiples exoplanetas fotografiados directamente son el ‘santo grial’ de los descubrimientos, porque pueden enseñarnos mucho sobre cómo son los diferentes exoplanetas en el mismo entorno de formación”, comenta Sutlieff. Beta Pictoris d también aclara un misterio en su sistema planetario, ya que tiene la masa y la posición exactas para explicar la forma particular del disco de escombros circundante, formado por los restos de la formación planetaria. Puede leer: Así será Artemis III, la compleja misión que buscará abrir los pasos para llegar a Marte El descubrimiento de Beta Pictoris d de esta manera fomenta la obtención de imágenes directas de sistemas planetarios donde planetas débiles podrían haber estado ocultos a plena vista, incluso con el próximo Telescopio Extremadamente Grande (ELT) del ESO. “Los planetas parecen tener amigos”, agrega Beth Biller, también coautora del artículo y astrónoma de la Universidad de Edimburgo. “Muchos de los famosos sistemas de exoplanetas observados directamente parecen tener múltiples planetas gigantes en el mismo sistema, y ??es probable que haya incluso más planetas de menor masa ocultos en estos sistemas que podrían revelarse con los instrumentos del ELT”, finaliza. Bloque de preguntas y respuestas: