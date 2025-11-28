Centro Democrático reveló la forma en que elegirá a sus candidatos presidenciales: ya definió encuestadoras

Por medio de un comunicado publicado este viernes 28 de noviembre, el partido de oposición, Centro Democrático, confirmó que puso en marcha un mecanismo riguroso y auditable para seleccionar a sus precandidatos presidenciales para 2026.
A partir de este 28 de noviembre, el partido comenzará la primera de dos encuestas nacionales, ejecutadas por firmas independientes y sometidas a vigilancia externa, buscando con ello blindar el proceso de cualquier tipo de injerencia.
El partido de derecha y de oposición ha extremado las precauciones ante riesgos de manipulación externa, luego de que el precandidato Miguel Uribe Londoño no estuviera de acuerdo con la encuestadora anterior. A través de la misiva, el Centro Democrático fue enfático en la acción.