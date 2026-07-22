Capturaron a hombre señalado de la muerte de niña de 3 años en Polonuevo, Atlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó la captura del principal sospechoso de la muerte de Celeste Valentina Osorio Duque, una niña de 3 años que fue víctima de un ataque sicarial en el municipio de Polonuevo.

Este caso ha generado gran conmoción en la comunidad debido a las circunstancias que rodearon el crimen, ocurrido el 19 de julio, cuando un hombre armado llegó en motocicleta a la Panadería Santander, donde se encontraban la niña y varios de sus familiares, y abrió fuego contra los presentes.

Como consecuencia, una de las balas impactó en la cabeza de Celeste Valentina justo cuando se encontraba jugando con la abuela. La menor fue trasladada a un centro médico del municipio, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

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De inmediato, las autoridades iniciaron una investigación y ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien suministrara información que permitiera la captura de los responsables.

Precisamente, este 22 de julio, el gobernador del Atlántico confirmó que un hombre fue detenido en medio de un procedimiento articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Atlántico. El sospechoso fue dejado a disposición de la autoridad competente mientras avanza su proceso judicial.