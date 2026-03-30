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Cayó red de abuso infantil que usaba IA para engañar a niños desde Colombia

Seis capturados en Medellín, Ibagué y Villavicencio dejaron al descubierto una estructura criminal que operó durante meses con perfiles falsos, tecnología y víctimas incluso en Europa.

  • Seis personas fueron capturadas por integrar una red de abuso infantil con alcance internacional. FOTO: Policía Nacional.
    Seis personas fueron capturadas por integrar una red de abuso infantil con alcance internacional. FOTO: Policía Nacional.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una red transnacional dedicada a la explotación sexual infantil fue desarticulada tras una investigación de 16 meses que permitió capturar a seis personas en Colombia, señaladas de almacenar, recibir y distribuir material de abuso sexual de menores.

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El operativo se realizó de forma simultánea en Medellín, Ibagué y Villavicencio, como parte de una acción coordinada entre la Policía y agencias internacionales. Según las autoridades, la estructura criminal operaba desde el país, pero tenía conexiones y víctimas en el exterior.

Durante las indagaciones, los investigadores identificaron al menos 130 imágenes y 115 videos con material de abuso sexual infantil. De acuerdo con el reporte oficial, la red utilizaba redes sociales y distintas herramientas tecnológicas para difundir este contenido y acercarse a posibles víctimas.

Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades fue el de Jorge Luis Medina Palacios, alias ‘Jorge’, de 37 años, señalado de liderar una parte clave de esta operación criminal. Según la investigación, el hombre habría creado una fachada digital para contactar a menores de edad y ganarse su confianza.

Las autoridades aseguran que utilizaba más de nueve perfiles falsos, apoyados en inteligencia artificial, para hacerse pasar por menor de edad y persuadir a niños de enviar contenido íntimo. Según los hallazgos del caso, su actividad delictiva se remontaría a 2019 y habría afectado al menos a 38 víctimas de nacionalidad española, con edades entre los 7 y los 11 años.

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Durante las audiencias judiciales, alias ‘Jorge’ aceptó los cargos formulados en su contra.

Las autoridades también informaron que, en lo corrido de 2026, se han realizado 671 capturas y 25 aprehensiones por este tipo de delitos, además de 51 operaciones contra redes similares y el bloqueo de 550 páginas web con contenido ilegal.

“Estos criminales pensaron que el anonimato digital era un escudo. Hoy demostramos que la tecnología también está de nuestro lado para proteger a los menores”, afirmó el general Óscar Rico, director de Protección y Servicios Especiales.

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