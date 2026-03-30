Cayó red de abuso infantil que usaba IA para engañar a niños desde Colombia

Una red transnacional dedicada a la explotación sexual infantil fue desarticulada tras una investigación de 16 meses que permitió capturar a seis personas en Colombia, señaladas de almacenar, recibir y distribuir material de abuso sexual de menores.

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El operativo se realizó de forma simultánea en Medellín, Ibagué y Villavicencio, como parte de una acción coordinada entre la Policía y agencias internacionales. Según las autoridades, la estructura criminal operaba desde el país, pero tenía conexiones y víctimas en el exterior.

Durante las indagaciones, los investigadores identificaron al menos 130 imágenes y 115 videos con material de abuso sexual infantil. De acuerdo con el reporte oficial, la red utilizaba redes sociales y distintas herramientas tecnológicas para difundir este contenido y acercarse a posibles víctimas.