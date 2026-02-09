x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Tramposas”: Juvinao acusa a candidatas del Pacto Histórico de doble militancia, ¿qué dijeron?

La representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao señaló a María Fernanda Carrascal y a María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico.

  • Catherine Juvinao acusó a María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal de incurrir en doble militancia. Foto: Colprensa/Redes sociales
    Catherine Juvinao acusó a María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal de incurrir en doble militancia. Foto: Colprensa/Redes sociales
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 3 horas
bookmark

La representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao acusó a María Fernanda Carrascal y a María del Mar Pizarro, congresistas del Pacto Histórico, de doble militancia.

Según Juvinao, estarían violando el artículo 107 de la Constitución Política: “debían escribirse en la lista de la Colombia Humana, partido desde el cual ostentan hoy su curul y desde el cual compitieron en la consulta de octubre/25”.

El debate llega tras una semana convulsa para el Pacto Histórico, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbó la participación de Iván Cepeda en la consulta del “Frente por la vida” en marzo y las listas a Cámara en algunos departamentos. Esto último llevó a que las tuvieran que inscribir otra vez.

La parlamentaria afirmó que “las van a demandar y el Consejo de Estado les quitará la curul, como pasó con Roy y varios más. En ese momento espero que no se victimicen y reconozcan que simplemente actuaron por fuera de la ley, pretendiendo estar por encima de ella. Y que estaban advertidas”.

Finalmente, dijo que “en un año quedará claro que nadie las sacó del Congreso”, sino que “se sacaron ellas solas”.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 107 establece que “quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral”.

Juvinao también utiliza el siguiente parágrafo transitorio como argumento: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”.

Es decir, lo que plantea la parlamentaria verde es que, como Pizarro y Carrascal habrían realizado su inscripción por la Colombia Humana, no por el Pacto Histórico -que ha pasado por diferentes procesos de reorganización- entonces incurrirían en doble militancia.

La respuesta de Carrascal

María Fernanda Carrascal le respondió a Juvinao con indignación: “me encanta no solo la mezquindad y la envidia que salen a flote en momentos como estos, sino la ligereza para ‘argumentar’ algo sin conocer de antemano el sustento a la acción que emprendimos”, aseguró.

Lea también: “Sin Cepeda no hay consulta”: Plana mayor del petrismo se desmarca de Roy Barreras y le pide unirse al candidato

“Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha proferido un pronunciamiento al respecto y tú ya pontificando alineada a la derecha, obviamente”, escribió la representante a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Análisis: sí hay doble militancia, dice experta

Según Ximena Echavarría, abogada experta en derecho electoral, sí existe doble militancia en este caso. Como contexto, la abogada explica que la decisión del CNE de revocar la inscripción de la lista del Pacto Histórico en Bogotá la semana pasada se dio porque, si bien estaban aplicando la cuota de género para componer la lista, eso estaría ignorando los resultados de la consulta de octubre.

Esto, expone Echavarría, implicaría que tanto Carrascal, como Pizarro como Laura Daniela Beltrán no estaban ocupando los lugares de la lista que por votación eran los que les correspondían. Según el CNE, no se estaba dando aplicación a las acciones afirmativas para garantizar la participación política de la mujer.

Ahora bien, la abogada dice que en un segundo momento se incumple el artículo 262 de la Constitución: “ellos hacen una coalición, Colombia Humana y Pacto Histórico, superando el 15% del que habla ese artículo. Recomponen la lista y dicen que Colombia Humana no avalará candidatos, sino que todos los avalará el Pacto. En esa recomposición vemos a Pizarro y a Carrascal, que actualmente son congresistas por la Colombia Humana”.

Con el 15% se refiere a que las colectividades no pueden llevar listas compartidas si su representación excede a esa cifra en el censo electoral.

El Pacto Histórico tuvo una fusión, que se compone del Polo Democrático, el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica. Incluso, después entró Progresistas, de María José Pizarro. Pero a la Colombia Humana no se le aprobó el ingreso a esa fusión porque la manera como se determinó el proceso dentro del partido vulneraba los estatutos propios de la colectividad.

Entonces, como Colombia Humana no hace parte del Pacto Histórico y son personerías jurídicas diferentes, ahí es donde se le enreda el caso a Carrascal y a Pizarro en relación con el artículo 107: “su inclusión en la lista de otro partido político genera de manera directa una violación a lo dispuesto en ese artículo”, dice Echavarría.

Temas recomendados

Política
Congreso de la República
Consejo de Estado
Pacto Histórico
Colombia Humana
Colombia
Análisis
Elecciones 2026
CNE
Colombia
Bogotá
Catherine Juvinao
María Fernanda Carrascal
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida