“Tramposas”: Juvinao acusa a candidatas del Pacto Histórico de doble militancia, ¿qué dijeron?

La representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao acusó a María Fernanda Carrascal y a María del Mar Pizarro, congresistas del Pacto Histórico, de doble militancia.
Según Juvinao, estarían violando el artículo 107 de la Constitución Política: “debían escribirse en la lista de la Colombia Humana, partido desde el cual ostentan hoy su curul y desde el cual compitieron en la consulta de octubre/25”.
El debate llega tras una semana convulsa para el Pacto Histórico, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbó la participación de Iván Cepeda en la consulta del “Frente por la vida” en marzo y las listas a Cámara en algunos departamentos. Esto último llevó a que las tuvieran que inscribir otra vez.