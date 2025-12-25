x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Crisis humanitaria en el Catatumbo se agrava: 250 personas llegan desplazadas a Cúcuta y Ocaña

El Consejo Noruego para Refugiados alertó que 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento y desplazamiento.

  • Cientos de desplazados continúan en busca de ayuda y refugio frente a la actual situación de violencia en el Catatumbo. FOTO CATALINA OLAYA - COLPRENSA
    Cientos de desplazados continúan en busca de ayuda y refugio frente a la actual situación de violencia en el Catatumbo. FOTO CATALINA OLAYA - COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
25 de diciembre de 2025
bookmark

La crisis humanitaria en el Catatumbo por causa de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc no se detiene. En las últimas horas, cerca de 250 personas, obligadas a huir de sus hogares, han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña en el nororiente de Colombia.

Así lo alertó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que denunció además que cerca de 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento y desplazamiento como consecuencia de nuevas acciones armadas en el Catatumbo.

Entérese: ¿Qué está pasando con la seguridad en San Andrés? Homicidios se dispararon un 65%

“Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”, dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.

Las personas desplazadas provienen de los municipios de Tibú y el Tarra. Ese desplazamiento se suma al de al menos 11 familias en los últimos días. Información que fue denunciado por la Defensoría del Pueblo. Esas familias fueron desplazadas de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander.

Consulte: 73 homicidios en el país y varios casos de intolerancia marcaron la Nochebuena

Ya van 200.000 personas afectadas por el escalamiento del conflicto

Según esa entidad, solo este año, se estima que 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Paya, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú ubicados en la región del Catatumbo; es decir, más de la mitad de la población que habita en estos territorios habría sido afectada por el conflicto armado en el 2025.“

“La población en Colombia debe rechazar estas acciones armadas contra los civiles. No puede ser posible que la vida de personas en el nororiente de Colombia, así como en otras partes del país, se siga poniendo en riesgo como consecuencia de las confrontaciones armadas. La solidaridad de todos, incluyendo a la comunidad internacional y las instituciones del estado, es fundamental para acompañar a las personas que están siendo obligadas a pasar esta época del año golpeadas por la violencia y lejos de sus hogares y familiares”, dijo Rizzo.

De acuerdo con datos del municipio de Ocaña, se ha reportado la llegada de 11 núcleos familiares, cerca de 50 personas desplazadas en las últimas 24 horas.

El 53 por ciento de la población en la subregión del Catatumbo habría sido afectada por el conflicto armado en la subregión del Catatumbo.

Le puede gustar: Fiscalía le dio protección a Ricardo Leyva y no a su exesposa, pese a video donde él la golpeó y amenazó con un cuchillo

Temas recomendados

Conflicto armado
Desplazamiento forzado
Desplazados
Víctimas del conflicto
Norte de Santander
Catatumbo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida