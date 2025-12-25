Crisis humanitaria en el Catatumbo se agrava: 250 personas llegan desplazadas a Cúcuta y Ocaña

La crisis humanitaria en el Catatumbo por causa de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc no se detiene. En las últimas horas, cerca de 250 personas, obligadas a huir de sus hogares, han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña en el nororiente de Colombia.

Así lo alertó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que denunció además que cerca de 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento y desplazamiento como consecuencia de nuevas acciones armadas en el Catatumbo.

“Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”, dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.

Las personas desplazadas provienen de los municipios de Tibú y el Tarra. Ese desplazamiento se suma al de al menos 11 familias en los últimos días. Información que fue denunciado por la Defensoría del Pueblo. Esas familias fueron desplazadas de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander.

