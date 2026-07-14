Catalina Giraldo accedió a la eutanasia tras no lograr el acceso al suicidio médicamente asistido que solicitó

Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 31 años, falleció el pasado 9 de julio tras acceder a la eutanasia, luego de no obtener autorización para recibir la Asistencia Médica al Suicidio (AMS), el mecanismo que había solicitado desde hacía diez meses dentro del sistema de salud. Su caso, que llegó a la Corte Constitucional, permanece en estudio y mantiene abierto el debate sobre la reglamentación de esta alternativa en Colombia.
La noticia fue dada a conocer por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), organización que acompañó el proceso judicial. En un pronunciamiento afirmó: “Es doloroso ver cómo la inacción del Estado obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia, cuando su verdadero deseo era la Asistencia Médica al Suicidio para ser ella misma quien administrara el medicamento. Un acto de cuidado y total autonomía que le fue negado”.
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