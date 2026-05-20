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Caso Yulixa Toloza: cinco veces ha hundido el Congreso ley para regular clínicas estéticas

Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras reaccionaron a los hechos en los que fue asesinada Toloza.

  • Yulixa Toloza se sometió a un procedimiento estético en un quirófano de garaje en el sur de Bogotá. Foto: redes
    Yulixa Toloza se sometió a un procedimiento estético en un quirófano de garaje en el sur de Bogotá. Foto: redes
El Colombiano
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hace 4 horas
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Colombia sigue conmocionada por el asesinato de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a una lipólisis en un centro estético que operaba sin permisos en el sur de Bogotá, caso que deja hasta el momento cinco personas capturadas.

El hecho volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de practicarse procedimientos estéticos en lugares que no cuentan con las condiciones sanitarias ni las autorizaciones legales necesarias para operar.

Las autoridades advirtieron que en Bogotá han sido identificados al menos 200 centros clandestinos, una cifra que preocupa por el aumento de establecimientos informales que ofrecen cirugías y tratamientos invasivos sin controles adecuados.

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De hecho, este tema fue discutido durante el debate ‘Colombia Decide su Salud’ de Noticias Caracol, realizado este martes, donde algunos candidatos presidenciales expusieron propuestas para prevenir nuevos casos y reforzar la vigilancia sobre este tipo de negocios.

Los grandes ausentes, como ha sido en otros escenarios de debate, fueron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

Paloma Valencia aseguró que actualmente existe una supervisión estricta sobre los establecimientos legales, pero advirtió que persisten grandes vacíos frente a los centros clandestinos.

Además, insistió en la necesidad de educar a los ciudadanos para que verifiquen permisos y acreditaciones antes de someterse a procedimientos estéticos. “Hay que enseñarle al paciente a cuidarse también”, afirmó la candidata del Centro Democrático.

Entérese: ¿Giro en caso Yulixa Toloza? Tres enfermeras revelan detalles sobre la clínica clandestina en Bogotá

Por su parte, Claudia López cuestionó la falta de herramientas legales para endurecer los controles sobre las clínicas estéticas. También cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por lo que, considera ella, es una falta de control a centros de estéticas en la ciudad.

Según explicó, “cinco veces ha hundido el Congreso una ley que le exige criterios para operar a clínicas de cirugía estética”. También pidió avanzar en las investigaciones judiciales para sancionar a los responsables de procedimientos clandestinos, entre ellos los homicidas de Yulixa Toloza.

Entretanto, Sergio Fajardo señaló el impacto de las redes sociales en la promoción de tratamientos inseguros. El candidato afirmó que muchas personas son atraídas por publicidad engañosa difundida en plataformas digitales y propuso fortalecer la cooperación entre entidades de control para aumentar la vigilancia.

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Por su parte, Roy Barreras pidió sanciones ejemplares contra quienes operan centros estéticos ilegales y llamó a la ciudadanía a denunciar peluquerías y locales que ofrezcan procedimientos médicos sin cumplir los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

El caso de Yulixa Toloza reabrió el debate sobre la regulación de la medicina estética en Colombia y la necesidad de fortalecer los controles para evitar que más personas sean víctimas de procedimientos clandestinos.

Así encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza

En medio de las labores investigativas del caso, adelantadas por la Fiscalía y la Policía de Bogotá, fue hallado este martes a un costado de una carretera en Apulo (Cundinamarca) el cuerpo de Yulixa Toloza, que llevaba casi una semana desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

Por este caso ya se han oficializado cinco capturas, quienes son señalados de participar en la desaparición de la paciente.

Los primeros detenidos fueron Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años. Hernández sería el tío de María Fernanda Martínez, propietaria de Beauty Láser, mientras que Sequera Delgado sería el conductor del vehículo.

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Las otras personas detenidas en Venezuela, específicamente en Maracay (estado Aragua) y en Portuguesa, son Edinson José Torres Sarmiento (40 años), María Fernanda Delgado Hernández (30) y Eduardo David Ramos, el presunto cirujano que realizó la intervención quirúrgica a la paciente de 52 años.

Cabe recordar que las cámaras de seguridad registraron el automóvil en el que fue subida Yulixa el miércoles 13 de mayo, hacia las 7:24 de la noche.

En las imágenes se observa el momento en que la paciente es llevada al vehículo, el mismo que posteriormente habría transitado por los corredores viales de Curití, Los Curos y El Picacho, en Norte de Santander.

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El carro en el que presuntamente fue transportado el cuerpo de la víctima fue hallado por las autoridades en un pastizal cercano a un conjunto residencial de Cúcuta (Norte de Santander).

Tras su hallazgo el día de ayer, el vehículo —un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-34— quedó bajo custodia de la Sijín, entidad que asumió los respectivos peritajes forenses.

Por su parte, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

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