Caso Yulixa Toloza: cinco veces ha hundido el Congreso ley para regular clínicas estéticas

Colombia sigue conmocionada por el asesinato de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a una lipólisis en un centro estético que operaba sin permisos en el sur de Bogotá, caso que deja hasta el momento cinco personas capturadas. El hecho volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de practicarse procedimientos estéticos en lugares que no cuentan con las condiciones sanitarias ni las autorizaciones legales necesarias para operar. Las autoridades advirtieron que en Bogotá han sido identificados al menos 200 centros clandestinos, una cifra que preocupa por el aumento de establecimientos informales que ofrecen cirugías y tratamientos invasivos sin controles adecuados. Lea también: Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables en la muerte de Yulixa Toloza De hecho, este tema fue discutido durante el debate ‘Colombia Decide su Salud’ de Noticias Caracol, realizado este martes, donde algunos candidatos presidenciales expusieron propuestas para prevenir nuevos casos y reforzar la vigilancia sobre este tipo de negocios. Los grandes ausentes, como ha sido en otros escenarios de debate, fueron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Paloma Valencia aseguró que actualmente existe una supervisión estricta sobre los establecimientos legales, pero advirtió que persisten grandes vacíos frente a los centros clandestinos.

Además, insistió en la necesidad de educar a los ciudadanos para que verifiquen permisos y acreditaciones antes de someterse a procedimientos estéticos. “Hay que enseñarle al paciente a cuidarse también”, afirmó la candidata del Centro Democrático. Entérese: ¿Giro en caso Yulixa Toloza? Tres enfermeras revelan detalles sobre la clínica clandestina en Bogotá Por su parte, Claudia López cuestionó la falta de herramientas legales para endurecer los controles sobre las clínicas estéticas. También cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por lo que, considera ella, es una falta de control a centros de estéticas en la ciudad. Según explicó, “cinco veces ha hundido el Congreso una ley que le exige criterios para operar a clínicas de cirugía estética”. También pidió avanzar en las investigaciones judiciales para sancionar a los responsables de procedimientos clandestinos, entre ellos los homicidas de Yulixa Toloza. Entretanto, Sergio Fajardo señaló el impacto de las redes sociales en la promoción de tratamientos inseguros. El candidato afirmó que muchas personas son atraídas por publicidad engañosa difundida en plataformas digitales y propuso fortalecer la cooperación entre entidades de control para aumentar la vigilancia. Lea también: Fiscalía pedirá en extradición a capturados por crimen de Yulixa Toloza: así cayeron los homicidas Por su parte, Roy Barreras pidió sanciones ejemplares contra quienes operan centros estéticos ilegales y llamó a la ciudadanía a denunciar peluquerías y locales que ofrezcan procedimientos médicos sin cumplir los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias. El caso de Yulixa Toloza reabrió el debate sobre la regulación de la medicina estética en Colombia y la necesidad de fortalecer los controles para evitar que más personas sean víctimas de procedimientos clandestinos.

Así encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza