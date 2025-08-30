“Nos destrozaron la vida”: familiar de Valeria Afanador tras el hallazgo del cuerpo de la menor en Cajicá

Con el hallazgo sin vida de Valeria Afanador “nos destrozaron la vida”, así, resumió Felipe Afanador, un primo de la menor, la tragedia por la que la familia de la menor de 10 años está atravesando luego de que este viernes su cuerpo fuera encontrado en la ribera del río Frío, zona rural del municipio de Cajicá, donde ya la habían buscado días atrás.
El familiar de la menor, que desapareció el pasado 12 de agosto cuando jugaba en una cerca natural en su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, expresó el dolor que sienten sus padres tras saber que su hija murió en circunstancias que aún están por esclarecer.
“Queremos que se haga justicia porque nos destrozaron la vida a la familia, yo estuve desde el día uno con el papá y la mamá. Ha sido muy difícil ver a los hermanitos tener miedo”, mencionó Felipe Afanador en la zona donde fue hallado el cuerpo de la niña, a quien no pudieron ver antes de su levantamiento. “Ni siquiera pudimos pasar, hay que esperar a ver con las horas qué nos dicen”, agregó.