El Principito aterriza en Medellín con una experiencia inmersiva

En diciembre de 1940, Antoine de Saint-Exupéry llegó a Nueva York, la ciudad en la que tres años más tarde publicaría El Principito, novela que hace parte del listado de los libros más vendidos de la historia, con más de 200 millones de ejemplares, y que además es la segunda obra más traducida del mundo, con versiones en cerca de 550 idiomas y dialectos.
Esta obra ha atravesado generaciones y ha traspasado el papel: es también película, serie, exposición artística, tienda de regalos. Ochenta y tres años después, la historia del pequeño príncipe, el zorro y la rosa sigue narrándose en otros formatos, como la experiencia inmersiva que desde esta semana está disponible en el Centro Comercial Los Molinos, en Medellín.
La novela corta relata el encuentro entre un piloto que queda varado en el desierto del Sahara y un niño de cabellos rubios, El Principito, que proviene del asteroide B612. Juntos van reconstruyendo fragmentos de sus historias: el aviador recuerda su infancia, cuando dibujó la famosa boa que se tragaba un elefante, y el principito habla de los viajes que ha hecho a otros planetas y de lo que vivió en ellos. Esa es la historia que, en un montaje de 740 metros cuadrados, recrea la experiencia de Los Molinos, que estará abierta hasta el 5 de abril de 2026 en la Plaza Bosque.
En el recorrido hay entre 10 y 15 piezas que narran fragmentos tanto de la historia escrita por Saint-Exupéry como de la vida del propio autor. El espacio incluye una exposición de ilustraciones del escritor francés —quien también dibujó su libro y que, incluso antes de dar vida al Principito, ya ilustraba en los márgenes de sus cartas al niño rubio—, figuras hechas a mano de los personajes de la novela, una piscina de pelotas integrada a un juego temático, murales interactivos y una línea del tiempo sobre la vida de Antoine.