Caso Miguel Uribe: Fiscal Camargo asegura que la ‘Segunda Marquetalia’ estaría tras el crimen

La investigación por el asesinato del precandidato presidencial y congresista Miguel Uribe Turbay dio un giro clave con la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien, según la Fiscalía General de la Nación, habría sido el enlace directo entre los sicarios y la estructura de la Segunda Marquetalia en Caquetá.
“La reciente captura de Simeón Pérez es un avance importante de la investigación, porque con él estamos entrando en una segunda fase”, explicó. “Estamos dando con quien habría sido el articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio”.
De acuerdo con la funcionaria, las pruebas apuntan a una conexión directa entre el detenido y la estructura de la ‘Segunda Marquetalia’ en Caquetá.
Además, afirmó que es clave en la investigación la evidencia que se encontró de la cercanía con Peréz y la Segunda Marquetalia y que este debe ser el camino a seguir en el proceso.
“En realidad, la Fiscalía ha insistido en que esa es la ruta que la evidencia le ha marcado casi desde el principio”, indicó, al recordar también el papel de Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, la mujer que ayudó a coordinar la logística del atentado contra el candidato presidencial. Señaló que es importante esa cercanía entre la mujer y la zona: “cómo viajaba a Florencia, a qué viajaba, por qué llegaba al Caquetá”.
La fiscal añadió que las nuevas pruebas halladas tras la captura de Pérez “están confirmando esas teorías” y detalló que el señalado habría realizado labores de seguimiento al senador antes del crimen.
“Pudimos determinar que Simeón, antes de la conexión con el grupo de sicarios que operó el crimen, estaba haciéndole seguimiento al senador. Eso es muy importante. Por eso hablamos de que es un eslabón distinto en esa cadena operativa que hemos venido descubriendo con mucha paciencia”, dijo.
Sobre el avance de la investigación, precisó que “Ha sido un trabajo muy juicioso donde no se han ahorrado esfuerzos para poder reconstruir cámaras, movimientos, celdas telefónicas, conexiones. Vamos poniéndole a diferentes actores caras e historias”, señaló.
Finalmente, insistió en que la prioridad de la Fiscalía es mantener que la investigación esté basada en pruebas sólidas y que sea “no especulativa, basada en buena evidencia y que le dé respuestas al país”, concluyó.