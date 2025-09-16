Abogado de Epa Colombia pide a la Corte Constitucional revisar tutela que cuestiona su condena como “desproporcionada”

La defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, presentó una petición ante la Corte Constitucional para que estudie una tutela que cuestiona la condena en su contra. El recurso busca que el alto tribunal se pronuncie sobre la tipificación del delito y sobre el alcance del principio de no criminalización de la protesta social. La defensa de Barrera alega que en su caso existieron fallas de fondo y de forma. “Existe un defecto sustantivo en la decisión cuestionada por la interpretación incorrecta y amplia que se le dio al delito de instigación a delinquir con la agravante de incitar a actividades terroristas”, de acuerdo con en el documento. Lea también: Mamá de Epa Colombia publicó un video de la influencer llorando y generó preocupación: “Pronto hija, todo esto acabará” El recurso sostiene que los hechos de 2019 no encajan en la figura de terrorismo y que, de haberse tipificado como instigación para daño en bien ajeno, Epa Colombia habría podido acceder a la prisión domiciliaria. Según el escrito, “la sanción impuesta convirtió típicas acciones de vandalismo en actos terroristas”, lo cual desconoce estándares internacionales que prohíben criminalizar la protesta social.

También se resalta que instancias internacionales han advertido sobre la prohibición de criminalizar expresiones de protesta social. El recurso argumenta que la sanción judicial desconoció este principio.

La tutela también denuncia un “defecto procedimental” porque la procesada aceptó los cargos el 10 de diciembre de 2019 “por sugerencia de su entonces defensor”, sin un soporte jurídico suficiente sobre el alcance del agravante de terrorismo. Ese allanamiento, agrega la defensa, derivó en una condena más severa de la que correspondía.

Cronología de los hechos

La solicitud recuerda que los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2019, cuando Daneidy Barrera participó en las protestas del Paro Nacional en Bogotá y difundió en redes sociales videos en los que aparecían daños en la estación Molinos de TransMilenio y en la URI de Tunjuelito. Pocos días después, el 26 de noviembre de 2019, la Fiscalía le imputó los delitos de perturbación en servicio de transporte, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas. Inicialmente, no aceptó cargos, pero el 10 de diciembre de ese año se allanó a la imputación por recomendación de su entonces abogado, lo que la defensa actual señala como un error de fondo.