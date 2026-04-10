Exclusivo | La carta perdida del capo Pablo Escobar regresó a manos de su destinatario original

Después de una década de estar perdida, una carta de puño y letra del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria volvió a manos de su destinatario original, el periodista antioqueño Diego Alonso Sánchez. EL COLOMBIANO estuvo presente en la mañana de este viernes en la Notaría 19 de Medellín, donde se protocolizó el acto de entrega de la curiosa misiva, encontrada en la librería La Anticuaria, la más antigua de la ciudad. “Siempre pensé en guardarla como un recuerdo de mi función como periodista, porque fui testigo de lo que ocurrió en Medellín en esa época aciaga. Pero un amigo que tiene relación con museos señaló que está interesado en exponerla”, relató. Y añadió que “la idea no es hacer apología, pero si la carta sirve para ayudar a reflexionar sobre esa parte de la historia y de sus responsables, está bien”, contó Sánchez. Puede leer: La muerte de Pablo Escobar ya tiene otra versión Quien entregó el documento fue Mónica Pérez Mejía, directora del establecimiento cultural, quien le explicó a este diario cómo fue que reapareció el papel extraviado. Una tarde de mediados de julio de 2017 llegó al establecimiento un cliente buscando un libro de Física. Cuando ella lo tomó del estante, sintió que un objeto cayó al piso. “Recuerdo muy bien el instante, porque mi papá estaba vivo en ese momento. Él la recogió, la miró y me dijo: ‘Es una carta de Pablo Escobar’”. La carta permaneció guardada desde entonces, hasta el 16 de marzo de 2026, cuando la influenciadora Susana Ortiz (“Susi Aventuras”) visitó la librería con el fin de hacer un video para sus redes sociales, el cual fue publicado el pasado 1 de abril. La grabación, de menos de 2 minutos, mostró durante 5 segundos el sobre cerrado, con la idea de no ensalzar la memoria del capo; sin embargo, eso fue suficiente para despertar el interés de extrañas personas. Tres muchachos llegaron a exigir que les entregaran la carta, diciendo ser familiares de Escobar, y también hubo llamadas sospechosas que pedían el documento. Gracias a esa publicación de la influenciadora, Diego Sánchez se enteró que aquella carta seguía existiendo. “A mí me gusta mucho La Anticuaria, allá conseguí los libros para mi estudio y he hecho varias donaciones”, relató Diego. Una de esas donaciones fue la de varios textos de bachillerato que pertenecieron a sus hijos, los cuales ya se graduaron. “Por error, en uno de esos libros se fue la carta y no nos dimos cuenta. Una vez un amigo que tiene un museo me preguntó si conservaba algo de la época de Escobar, entonces la estuve buscando, pero nunca la encontré”. Amplíe la noticia: Exclusivo | La historia tras la carta del capo Pablo Escobar que reapareció en librería de Medellín: habla el destinatario Durante el acto de entrega, el reportero, al tenerla en sus manos, revivió sus días de corresponsal para el Noticiero Nacional. “Recuerdo el miedo generalizado de la gente en Medellín. Nos tocó salir una noche a las 9:00 p.m., todo estaba cerrado con toque de queda, la segunda ciudad que mueve la economía del país en estas circunstancias, la gente empezaba a entender lo que era el narcoterrorismo. También recuerdo la insensibilidad de quienes estaban poniendo las bombas”, acotó. La carta contiene la respuesta de Escobar a un cuestionario que él le envió a la cárcel La Catedral, de Envigado, en 1991. Está firmada y conserva la huella digital, lo que certifica su autenticidad. Sánchez trajo a la memoria otra anécdota curiosa: el día que se perdió el cubrimiento de la muerte de Escobar, la noticia más importante del mundo en ese momento, a pesar de que ocurrió a dos cuadras de su casa, el 2 de diciembre de 1993. “El camarógrafo me recogía todos los días faltando cinco minutos para las tres de la tarde, y el operativo contra Escobar empezó a esa hora exactamente. Incluso en la cuadra de mi casa cortaron las líneas telefónicas. Pero ese día yo no estaba, porque salí más temprano a entrevistar al rector de la Universidad de Antioquia a las 2:30 p.m. Se la había pedido para las 3:30 p.m., pero él la cambió; si no hubiera sido así, me hubiera tocado el operativo en vivo y en directo”, se lamentó. “Le tengo el título de esa historia: ‘La chiva que no me tocó”, concluyó con una sonrisa. Para conocer el contenido de la carta, puede leer: Exclusivo | Una carta perdida del capo Pablo Escobar reapareció en una librería de Medellín, ¿qué dice? Bloque de preguntas y respuestas