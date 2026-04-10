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Exclusivo | La carta perdida del capo Pablo Escobar regresó a manos de su destinatario original

El documento, que se creía perdido, apareció de casualidad dentro de un libro de segunda en la librería La Anticuaria.

  • Diego Alonso Sánchez exhibe la carta que le envió Pablo Escobar en 1991, la cual creía perdida para siempre. Apareció en la librería La Anticuaria. FOTO: NELSON MATTA COLORADO.
    Diego Alonso Sánchez exhibe la carta que le envió Pablo Escobar en 1991, la cual creía perdida para siempre. Apareció en la librería La Anticuaria. FOTO: NELSON MATTA COLORADO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Después de una década de estar perdida, una carta de puño y letra del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria volvió a manos de su destinatario original, el periodista antioqueño Diego Alonso Sánchez.

EL COLOMBIANO estuvo presente en la mañana de este viernes en la Notaría 19 de Medellín, donde se protocolizó el acto de entrega de la curiosa misiva, encontrada en la librería La Anticuaria, la más antigua de la ciudad.

“Siempre pensé en guardarla como un recuerdo de mi función como periodista, porque fui testigo de lo que ocurrió en Medellín en esa época aciaga. Pero un amigo que tiene relación con museos señaló que está interesado en exponerla”, relató.

Y añadió que “la idea no es hacer apología, pero si la carta sirve para ayudar a reflexionar...

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