Traslado a Colpensiones en 2026: requisitos, documentos y paso a paso para cambiarse

Colpensiones es la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM), el sistema público de pensiones del país.
En este modelo se concentran los aportes de millones de trabajadores que cotizan durante su vida laboral. Esos recursos se utilizan para pagar las mesadas pensionales de los jubilados actuales.
Según cifras oficiales con corte a enero, Colpensiones cuenta con 2.701.519 cotizantes activos, lo que representa el 38% de la población afiliada al sistema.
Este dato refleja el peso que tiene el sistema público dentro del esquema pensional colombiano y su papel en la protección económica de quienes están cerca de terminar su vida laboral.
Además, la entidad destina $5,34 billones al pago de pensiones, un monto que evidencia la magnitud del sistema y su impacto en los ingresos de la población adulta mayor.
