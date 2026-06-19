Abren investigación al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por posible participación en política

Se sigue alargando la lista de funcionarios públicos investigados por presunta participación en política en medio de la actual contienda electoral. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por supuestamente haber intervenido en actividades políticas durante la campaña presidencial de 2026.
El Ministerio Público advierte que Amaya, al parecer, habría usado la investidura de su cargo, recursos públicos, actividades institucionales y hasta los canales oficiales de comunicación de la Gobernación de Boyacá para influir, directa o indirectamente, en el desarrollo de la campaña.
Con la apertura formal del proceso, el órgano de control ordenó notificar al mandatario departamental y avanzar en la práctica de pruebas para establecer si hubo faltas disciplinarias.