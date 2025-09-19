Capturan en Buenaventura a alias Fily, acusado de torturar a un niño de 7 años

Las autoridades llegaron al barrio La independencia, en Buenaventura, Valle del Cauca, para capturar a Rudy Lugo, conocido como alias Fily, presunto integrante del grupo delincuencial los Espartanos y señalado de torturar a un niño de siete años, de quien era su padrastro.
La detención se produjo en el marco de la estrategia nacional E-País, con apoyo de la Policía Nacional, la Unidad Básica de Investigación Criminal y el CTI. Tras las audiencias de legalización, un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.