x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Capturan en Buenaventura a alias Fily, acusado de torturar a un niño de 7 años

Rudy Lugo, alias Fily, fue capturado en el barrio La Independencia de Buenaventura, señalado de torturar y casi ahogar a un niño de siete años. Esto fue lo que ocurrió.

  • Buenaventura se ha convertido en una de las ciudades en las que más habitan diversos grupos armados y bandas delincuenciales. Imagen de referencia. Foto: AFP.
    Buenaventura se ha convertido en una de las ciudades en las que más habitan diversos grupos armados y bandas delincuenciales. Imagen de referencia. Foto: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 10 horas
bookmark

Las autoridades llegaron al barrio La independencia, en Buenaventura, Valle del Cauca, para capturar a Rudy Lugo, conocido como alias Fily, presunto integrante del grupo delincuencial los Espartanos y señalado de torturar a un niño de siete años, de quien era su padrastro.

La detención se produjo en el marco de la estrategia nacional E-País, con apoyo de la Policía Nacional, la Unidad Básica de Investigación Criminal y el CTI. Tras las audiencias de legalización, un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en agosto de 2023, cuando el menor ingresó a la clínica Santa Sofía de Buenaventura con múltiples hematomas en cabeza, manos, pies y tórax. La Policía estableció que Fily le habría causado lesiones con latigazos, pedradas y golpes, además de amarrarlo de manos y pies para sumergirlo en un tanque de agua con intención de ahogarlo.

En el momento de la captura, alias Fily portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con proveedor y cartuchos, por lo que también fue detenido en flagrancia por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas

Conozca: A una monja retirada la asesinaron a puñal dentro de su casa en el nororiente de Medellín

De acuerdo con la Policía Valle, Fily tiene una trayectoria criminal de al menos cinco años y registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como tortura agravada, hurto calificado, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y violencia intrafamiliar.

En lo corrido del año, las autoridades han capturado a 61 personas en el Valle por delitos como tortura, violencia intrafamiliar y abuso sexual contra menores.

Temas recomendados

Tortura
Policía
Violencia
Maltrato infantil
captura
niños
Colombia
Valle del Cauca
Buenaventura
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida