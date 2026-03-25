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Capturaron a presuntos asesinos del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides; esto se sabe

De acuerdo con el ente acusador, los hoy capturados harían parte de una red delincuencial dedicada al secuestro y hurto.

  • La Fiscalía ya realizó las órdenes de captura de cuatro presuntos responsables en el asesinato del profesor del Externado. FOTO: Cortesía Universidad del Externado y Colprensa
    La Fiscalía ya realizó las órdenes de captura de cuatro presuntos responsables en el asesinato del profesor del Externado. FOTO: Cortesía Universidad del Externado y Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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El profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides, estuvo desaparecido por varios días en Bogotá a mediados de enero. Tras días de su búsqueda, el cuerpo del docente fue hallado incinerado en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme. A dos meses de su homicidio, este miércoles se dio a conocer que la captura de cuatro de los implicados en el crimen.

El operativo se llevó a cabo entre la Fiscalía y la Sijin. En específico, las detenciones se hicieron efectivas tras una serie de diligencias judiciales adelantadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en la capital del país.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, los hoy capturados harían parte de una red delincuencial dedicada al secuestro y hurto.

Las investigaciones indican que el docente fue retenido la noche del pasado 15 de enero, pocos minutos después de haber tomado un taxi en inmediaciones de un centro médico ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad.

El paseo millonario

Durante el tiempo en que el profesor Cubides permaneció retenido, los implicados habrían realizado diversas transacciones financieras desde sus cuentas personales. Por eso, una de las hipótesis más fuertes, y que ahora cobra relevancia, es la del paseo millonario.

Además, el reporte oficial señala que, tras las agresiones sufridas, la víctima falleció y los victimarios intentaron desaparecer el cuerpo.

El cadáver fue hallado el 19 de enero en una zona rural de la localidad de Usme, con signos evidentes de violencia y en estado de calcinación, es decir, lo quemaron.

La Fiscalía anunció que en las próximas horas los cuatro capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá será el encargado de imputar los delitos correspondientes, de acuerdo con el nivel de responsabilidad y participación que cada uno de los detenidos haya tenido en estos hechos que conmocionaron a todo el país.

El rechazo de la comunidad

En su momento, la Universidad Externado y su Facultad de Comunicación Social-Periodismo, al confirmar la muerte de su docente, enviaron un mensaje de condolencias y acompañamiento a su familia, y además declararon tres días de luto y ordenaron izar banderas a media asta por el trágico desenlace.

“La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su esposa, Denis Alfaro, familia, amigos y allegados en este difícil momento. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, se lee en el comunicado de la universidad, que también destacó el perfil profesional del docente.

Lea también: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado

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