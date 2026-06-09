Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta

En una operación conjunta entre el CTI de la Fiscalía, la Sijín de la Policía Metropolitana y el GAULA Militar, las autoridades lograron la captura de tres personas presuntamente involucradas en el asesinato del reconocido periodista judicial Cristian Herrera.

Según medios locales, el principal sospechoso, señalado de ser el sicario que disparó contra el comunicador, fue detenido en las inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta. Las autoridades indicaron que el hombre se encontraba en un establecimiento comercial del barrio Pueblo Nuevo y, al parecer, planeaba huir de la ciudad en las próximas horas.

Junto al presunto autor material, fueron capturados un hombre y una mujer, quienes habrían participado en las labores de seguimiento, logística y transporte para ejecutar el atentado.

Los tres detenidos han sido trasladados al búnker de la Fiscalía y serán presentados ante un juez de control de garantías para ser imputados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

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