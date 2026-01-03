Captura de Nicolás Maduro: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue del Ejército Nacional en la zona fronteriza con Venezuela, luego de que trascendiera que las Fuerzas Militares de Estados Unidos realizaron un operativo en el vecino país para capturar al presidente Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado por el mandatario a través de la red social X, en la que señaló que el despliegue fue ordenado luego de un consejo de seguridad realizado a las 3:00 de la mañana de este sábado 3 de enero. En contexto: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro “Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, expresó el mandatario colombiano. Entre tanto, Petro rechazó lo que calificó como “agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina” y señaló que Colombia estaría buscando convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación.

Lo que se sabe de la operación

Los primeros detalles que han trascendido del operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela fueron entregados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su red social Truth Social informó que el presidente venezolano había sido capturado. De acuerdo con Trump, Maduro estaría siendo trasladado por vía aérea fuera de su país, luego de una operación que el mandatario estadounidense calificó como “un ataque a gran escala contra Venezuela”.

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado, junto con su esposa, y trasladado fuera del país vía aérea. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los EE. UU. Se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, expresó Trump. Los primeros reportes hablan de, además de Caracas, operaciones en otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira, en los que el gobierno de Venezuela declaró formalmente el estado de emergencia. Desde agosto pasado se estima que el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos venía acumulando por lo menos unos 15.000 soldados en el Caribe, en una campaña que puso bajo máxima presión al régimen de Maduro y que este sábado resultó en su captura.

Petro dice que Colombia buscas salidas diplomáticas

Desde las primeras horas de la madrugada de este sábado, el presidente Gustavo Petro comenzó a alertar por las operaciones que se estaban realizando en el vecino país. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, expresó Petro en una primera publicación realizada a las 2:05 de la mañana. Tras reproducir otros videos en los que se observarían explosiones en Caracas, el presidente publicó un pronunciamiento ampliado y aseguró que el país estaría dispuesto a mediar para que las tensiones desescalen. “El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, dijo.