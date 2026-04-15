Cayó en Bogotá la “Viuda Negra”: seducía por apps para drogar y robar a hombres en Argentina

En un caro sector del norte de Bogotá, la Policía Metropolitana puso fin este miércoles 15 de abril a la huida de una mujer de 27 años identificada como “viuda negra” que era buscada internacionalmente por graves delitos.
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La captura se materializó en el barrio Rosales, en la localidad de Chapinero, durante operativos de registro y control de rutina. Al verificar su identidad, los uniformados confirmaron que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol.