Cayó en Bogotá la “Viuda Negra”: seducía por apps para drogar y robar a hombres en Argentina

En un caro sector del norte de Bogotá, la Policía Metropolitana puso fin este miércoles 15 de abril a la huida de una mujer de 27 años identificada como “viuda negra” que era buscada internacionalmente por graves delitos. Le puede interesar: Intento de asesinato revelaría enfrentamientos entre banda criminal y empresarios cárnicos en Bogotá La captura se materializó en el barrio Rosales, en la localidad de Chapinero, durante operativos de registro y control de rutina. Al verificar su identidad, los uniformados confirmaron que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol.

El rastro de los hurtos en el Cono Sur: su modus operandi y la indefensión

La detenida es señalada por las autoridades argentinas de liderar una serie de robos bajo una modalidad de engaño y seducción. Según las investigaciones, la mujer utilizaba aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas, principalmente hombres, en territorio argentino. Una vez establecido el vínculo digital, la capturada “cuadraba encuentros en clubes nocturnos o viviendas”. El reporte policial indicó que, tras ganarse la confianza de los sujetos, procedía a suministrarles una sustancia tóxica mezclada en bebidas alcohólicas.

La mujer habría suministrado sustancias tóxicas a las víctimas por medio de bebidas con el fin de hurtar sus pertenencias de valor en medio de las citas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

El uso de estos químicos dejaba a las víctimas en un “estado de indefensión”, momento que la mujer aprovechaba para saquear sus pertenencias. De acuerdo con el expediente judicial, la señalada lograba sustraer dinero en efectivo, documentos personales y diversos elementos de valor sin encontrar resistencia alguna.

Las autoridades le atribuyeron, hasta el momento, su presunta participación en “al menos cinco hurtos bajo esta misma modalidad”. Su radio de acción se centraba en encuentros privados donde el rastro de la sustancia facilitaba la ejecución del delito de forma sistemática.

Requerimiento de la justicia argentina