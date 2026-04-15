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Cayó en Bogotá la “Viuda Negra”: seducía por apps para drogar y robar a hombres en Argentina

La ciudadana de nacionalidad argentina fue detenida en el barrio Rosales de la capital del país y contaba con circular roja emitida por la Interpol. Así era su modus operandi durante las citas con sus víctimas.

  • Las investigaciones señalan que la detenida establecía contacto con sus víctimas a través de plataformas digitales, en las cuales cuadraba las citas para robarles. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá
    Las investigaciones señalan que la detenida establecía contacto con sus víctimas a través de plataformas digitales, en las cuales cuadraba las citas para robarles. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá
  • La mujer habría suministrado sustancias tóxicas a las víctimas por medio de bebidas con el fin de hurtar sus pertenencias de valor en medio de las citas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá
    La mujer habría suministrado sustancias tóxicas a las víctimas por medio de bebidas con el fin de hurtar sus pertenencias de valor en medio de las citas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá
El Colombiano
El Colombiano
15 de abril de 2026
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En un caro sector del norte de Bogotá, la Policía Metropolitana puso fin este miércoles 15 de abril a la huida de una mujer de 27 años identificada como “viuda negra” que era buscada internacionalmente por graves delitos.

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La captura se materializó en el barrio Rosales, en la localidad de Chapinero, durante operativos de registro y control de rutina. Al verificar su identidad, los uniformados confirmaron que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol.

El rastro de los hurtos en el Cono Sur: su modus operandi y la indefensión

La detenida es señalada por las autoridades argentinas de liderar una serie de robos bajo una modalidad de engaño y seducción. Según las investigaciones, la mujer utilizaba aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas, principalmente hombres, en territorio argentino.

Una vez establecido el vínculo digital, la capturada “cuadraba encuentros en clubes nocturnos o viviendas”. El reporte policial indicó que, tras ganarse la confianza de los sujetos, procedía a suministrarles una sustancia tóxica mezclada en bebidas alcohólicas.

La mujer habría suministrado sustancias tóxicas a las víctimas por medio de bebidas con el fin de hurtar sus pertenencias de valor en medio de las citas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá
La mujer habría suministrado sustancias tóxicas a las víctimas por medio de bebidas con el fin de hurtar sus pertenencias de valor en medio de las citas. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

El uso de estos químicos dejaba a las víctimas en un “estado de indefensión”, momento que la mujer aprovechaba para saquear sus pertenencias. De acuerdo con el expediente judicial, la señalada lograba sustraer dinero en efectivo, documentos personales y diversos elementos de valor sin encontrar resistencia alguna.

Las autoridades le atribuyeron, hasta el momento, su presunta participación en “al menos cinco hurtos bajo esta misma modalidad”. Su radio de acción se centraba en encuentros privados donde el rastro de la sustancia facilitaba la ejecución del delito de forma sistemática.

Requerimiento de la justicia argentina

La orden de captura internacional fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 56 de Argentina. Tras su detención en la capital colombiana, la ciudadana fue puesta a disposición de la autoridad competente para iniciar los trámites correspondientes.

La mujer deberá responder ante los tribunales argentinos por el delito de “hurto agravado”, proceso que se deriva de las denuncias interpuestas por los afectados en dicho país, quienes fueron contactados y posteriormente drogados por la hoy capturada.

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