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EXCLUSIVO | Por un cuadro de la Virgen terminó cacería de 8 años contra presunto narco de Medellín y el Caribe

Alias El Toco estaba en el cartel de los más buscados desde 2018 y fue arrestado en una finca de $2.500 millones en San Roque, Antioquia.

  • Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) fue enviado a la cárcel luego de la audiencia de control de garantías; en el recuadro, la obra que llevó a su ubicación. FOTOS: CORTESÍA.
    Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) fue enviado a la cárcel luego de la audiencia de control de garantías; en el recuadro, la obra que llevó a su ubicación. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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La devoción de un pez gordo del crimen organizado por la Virgen de Guadalupe, terminó siendo el punto débil que las autoridades aprovecharon para llegar a su escondite, luego de ocho años de una intensa persecución en Colombia y el extranjero.

Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”), uno de los líderes de la banda “el Coco” de Medellín y presunto coordinador de despachos de cocaína desde los puertos del Caribe hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Su captura, tal cual lo informó este diario en exclusiva, sucedió el pasado 6 de abril en el municipio de San Roque, Antioquia.

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