EXCLUSIVO | Por un cuadro de la Virgen terminó cacería de 8 años contra presunto narco de Medellín y el Caribe

La devoción de un pez gordo del crimen organizado por la Virgen de Guadalupe, terminó siendo el punto débil que las autoridades aprovecharon para llegar a su escondite, luego de ocho años de una intensa persecución en Colombia y el extranjero. Se trata de Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”), uno de los líderes de la banda “el Coco” de Medellín y presunto coordinador de despachos de cocaína desde los puertos del Caribe hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su captura, tal cual lo informó este diario en exclusiva, sucedió el pasado 6 de abril en el municipio de San Roque, Antioquia. Le puede interesar: Implicados en magnicidio de Miguel Uribe y “La Oficina Premium” estarían relacionados en asesinato de mexicano en Provenza, Medellín En la audiencia...