Al terrorista “Iván Mordisco” le han capturado 4 de los 10 hermanos que tiene

En tan solo una semana la Fuerza Pública capturó a tres hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), el terrorista más buscado de Colombia.

Este viernes, el general William Rincón, director de la Policía, notificó la detención en Bogotá de José Manuel Vera Fernández, alias “José”, en cumplimiento de una orden judicial por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

“El capturado sería dinamizador de homicidios selectivos contra firmantes de paz y estaría vinculado con la administración de inmuebles en Cundinamarca utilizados por esta estructura criminal para la planeación de actividades delictivas y el resguardo de sus integrantes”, recalcó el alto oficial.

Amplíe la noticia: Capturaron al segundo hermano del terrorista “Iván Mordisco” en menos de 72 horas.

La reciente ofensiva contra el círculo familiar de “Iván Mordisco” comenzó el pasado sábado 7 de marzo, con el arresto de Juan Gabriel Vera Fernández (“Jota”) en Falán, un municipio del norte del Tolima.