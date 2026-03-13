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Al terrorista “Iván Mordisco” le han capturado 4 de los 10 hermanos que tiene

El detenido más reciente se ocultaba en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

  • José Manuel Vera Fernández (“José”) fue capturado por la Policía en Bogotá. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    José Manuel Vera Fernández (“José”) fue capturado por la Policía en Bogotá. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

13 de marzo de 2026
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En tan solo una semana la Fuerza Pública capturó a tres hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), el terrorista más buscado de Colombia.

Este viernes, el general William Rincón, director de la Policía, notificó la detención en Bogotá de José Manuel Vera Fernández, alias “José”, en cumplimiento de una orden judicial por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

“El capturado sería dinamizador de homicidios selectivos contra firmantes de paz y estaría vinculado con la administración de inmuebles en Cundinamarca utilizados por esta estructura criminal para la planeación de actividades delictivas y el resguardo de sus integrantes”, recalcó el alto oficial.

Amplíe la noticia: Capturaron al segundo hermano del terrorista “Iván Mordisco” en menos de 72 horas.

La reciente ofensiva contra el círculo familiar de “Iván Mordisco” comenzó el pasado sábado 7 de marzo, con el arresto de Juan Gabriel Vera Fernández (“Jota”) en Falán, un municipio del norte del Tolima.

<b>Andrés Vera Fernández, alias Conejo. Foto: cortesía de la policía</b>
Andrés Vera Fernández, alias Conejo. Foto: cortesía de la policía

Dos días después se reportó la captura de Andrés Vera Fernández (“Conejo”), en una vía de ese mismo pueblo, cuando al parecer pretendía escapar a bordo de un bus.

De esa redada logró escabullirse “José”, burlando los puestos de control de las autoridades en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, y llegó a refugiarse en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar, donde finalmente fue detenido.

Los arrestos de estos tres hermanos se suman al de Luis Vera Fernández (“Mono Luis”), registrado en agosto de 2025 en el municipio de El Peñón, Cundinamarca.

“Iván Mordisco” es el líder del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc que delinque en Antioquia, Meta, Guaviare, Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Amazonas y Venezuela.

Lea también: Capturaron a “Mono Luis”, el hermano de alias Iván Mordisco

En esos territorios, la organización se dedica al narcotráfico, la minería ilegal de oro, la extorsión, sicariato, secuestros, reclutamiento infantil, desplazamientos forzados y atentados terroristas contra la Fuerza Pública, las alcaldías y la población civil.

De acuerdo con fuentes militares, “Iván Mordisco” tiene 10 hermanos, aunque no es claro si todos están involucrados en actividades delincuenciales.

“No existe escondite ni apellido que esté por encima de la ley. Quienes siembran violencia en el país terminarán respondiendo ante la justicia. No permitiremos que sigan sembrando terror en Colombia”, aseveró el general Rincón.

Por información que lleve a la ubicación de “Iván Mordisco” hay una recompensa de $5.000 millones de pesos, la más alta asignada durante el presente Gobierno.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué delitos se les acusa a los hermanos de Iván Mordisco?
Se les imputan cargos por homicidio agravado, secuestro, porte ilegal de armas de fuego y vínculos con el asesinato de firmantes del acuerdo de paz
¿Cuánto es la recompensa por Iván Mordisco hoy?
El Gobierno Nacional mantiene una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que permita la captura del máximo líder del Estado Mayor Central.
¿Dónde delinque el Estado Mayor Central de Iván Mordisco?
Esta estructura tiene presencia en Antioquia, Meta, Guaviare, Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Amazonas y zonas fronterizas con Venezuela, dedicándose al narcotráfico y la minería ilegal.

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