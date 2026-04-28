Techo colapsó y aún hay reductos: así avanza atención de gran incendio en Itagüí tras más de 18 horas

Los organismos de socorro del Valle de Aburrá completaron durante la mañana de este martes más de 18 horas y media de labores para controlar el gigantesco incendio que consumió una bodega en el municipio de Itagüí.
Durante las primeras horas de la mañana de este martes, el más reciente reporte del Cuerpo de Bomberos de Itagüí señalaba que el incendio estaba controlado en un 95%, pero todavía los socorristas luchaban por liquidar algunos reductos de llamas.
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El último informe dio cuenta de que la fase de liquidación ha sido especialmente compleja debido a que el techo del establecimiento industrial colapsó sobre gran parte del material que está siendo consumido por el fuego.