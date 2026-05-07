Osamentas halladas en Caquetá podrían dar respuestas a familias de desaparecidos en Antioquia

La intervención humanitaria se adelantó en el marco del mandato de los Acuerdos de Paz con las Farc hecho a la UBPD. FOTO: UBPD

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de www.unidadbusqueda.gov.co o a las líneas 316 278 3918 (nacional) y 316 281 0740 (Caquetá).

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Por eso, la UBPD está haciendo un llamado a las familias de este departamento que tengan a seres queridos de los cuales no conozcan su paradero para que se acerquen a cotejar la información de ellos con las de las osamentas exhumadas.

Parte de los 15 cuerpos recuperados recientemente en el departamento de Caquetá por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) corresponderían a personas originarias de Antioquia que murieron en el marco del conflicto armado del país.

fueron recuperadas 15 osamentas que corresponderían a gente que llegó a ese territorio procedente de Antioquia, Huila, Risaralda, Santander, Córdoba, Sucre y Magdalena. FOTO: UBPD

La UBPD fue creada en el marco de los Acuerdos de Paz con las Farc firmados en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Su misión es tratar de hallar a más de 132.000 personas que habrían desaparecido dentro de las confrontaciones entre grupos armados.

La intervención humanitaria se adelantó en el marco de ese mandato en el cementerio municipal de Valparaíso, en Caquetá, y fueron recuperadas 15 osamentas que corresponderían a gente que llegó a ese territorio procedente de Antioquia, Huila, Risaralda, Santander, Córdoba, Sucre y Magdalena.

La información recopilada en una investigación previa indica que dentro del mismo camposanto podría haber por lo menos 25 cuerpos no identificados.

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En general, se trataría de personas que fueron trasladadas o que se movilizaron desde San Roque, Puerto López y San Pedro de Urabá (Antioquia), Montería (Córdoba), el sur de Bolívar y la región del Magdalena Medio, incluyendo el departamento de Santander, entre los años 2000 y 2005, en el marco de dinámicas del conflicto armado.

La operación para recuperarlos se desarrolló durante dos semanas y contó con el apoyo de firmantes del Acuerdo de Paz, permitiendo intervenir 12 sitios tipo fosa, una bóveda y un osario subterráneo. Esto se hizo en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Sur.

Los cuerpos fueron encontrados en fosas individuales y colectivas, algunas de más de dos metros de profundidad; en casos particulares, dentro de contenedores plásticos y otros envueltos en materiales como telas de colchoneta, lo cual daría cuenta de prácticas mediante las cuales comunidades trasladaron cuerpos desde zonas rurales hasta el cementerio tras registrarse acciones bélicas.

Algunos podrían corresponder tanto a personas vinculadas a grupos armados como a civiles cuya identidad aún se desconoce.

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“Serán enviados a Medicina Legal para su proceso de identificación. Este paso es clave para devolverles la identidad y brindar respuestas a sus familias”, explicó Zunny Guzmán, investigadora del Plan Regional.