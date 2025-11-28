¿Qué encontraron en la habitación del capitán señalado de asesinar a su expareja en el Cantón Norte de Bogotá?

El hallazgo de dos armas adicionales en la habitación del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, dentro de la Escuela de Infantería en el Cantón Norte de Bogotá, genera más preguntas que respuestas en medio de la investigación que avanza por su muerte y la de la subteniente María Camila Mora Mahecha. Entérese: “Crimen de guerra”; así calificó Petro el asesinato del teniente coronel Rafael Granados, ¿qué hay detrás de este caso? El hecho confirmado por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, no solo amplió el panorama del caso, sino que también llevó a los investigadores a rastrear el origen y la legalidad de ese armamento que, según se ha podido establecer, no hacía parte de la dotación institucional. “La primera verificación permitió efectivamente encontrar un arma en el vehículo, mientras que, en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, explicó el general Cardozo, en diálogo con Noticias Caracol.

Las armas encontradas en el dormitorio del capitán, sumadas a la que fue hallada dentro del carro donde murieron los dos oficiales, se convirtieron en pieza clave para reconstruir la secuencia de acontecimientos y las posibles motivaciones detrás del hecho.

Así ocurrió feminicidio en de María Camila Mora Mahecha el Cantón Norte

Poco después de las 8:30 p. m. del miércoles 26 de noviembre en el parqueadero del batallón Córdoba se reportaron posibles detonaciones de armas de fuego. El aviso, emitido por un suboficial de servicio, activó de inmediato los protocolos de seguridad en la guarnición militar. Al llegar al punto señalado, los primeros respondientes encontraron un vehículo gris estacionado y, en su interior, los cuerpos sin vida del capitán Masmela y de la subteniente Mora.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que personal de urgencias del ESM BASPC13 fue el primero en ingresar a la escena. Para cuando llegaron, ambos oficiales ya no presentaban signos vitales.

Una tercera uniformada, subteniente y amiga de la víctima, se encontraba en la parte trasera del mismo vehículo. Ella se convirtió en la principal testigo del momento en que el capitán, según su relato preliminar, "sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra la subteniente Mora, para luego quitarse la vida". De acuerdo con lo informado por compañeros de las víctimas, el capitán Masmela y la subteniente Mora habían estado poco antes en una cafetería dentro de la Escuela de Infantería. Allí sostuvieron una conversación privada tras reencontrarse: la joven oficial había llegado desde Tolemaida para asistir a un concierto, mientras que Masmela celebraba su reciente graduación de un curso que lo encaminaba al ascenso a mayor.

Fuentes internas señalaron que la pareja había terminado su relación sentimental días atrás, situación que habría tensado el encuentro. Minutos después, ambos se dirigieron al parqueadero de oficiales, donde ocurrió la tragedia. Luego de examinar la escena en el vehículo, el CTI y la Policía Judicial extendieron las diligencias hasta los alojamientos del capitán, donde se produjo el hallazgo que ahora marca el rumbo de la investigación: dos armas adicionales que estaban bajo su control, pero que no hacían parte de la asignación institucional. Mientras avanzan los análisis balísticos y las declaraciones de testigos, los investigadores buscan entender si el armamento encontrado en la habitación del capitán tiene alguna conexión directa con lo sucedido o si constituye un hallazgo independiente dentro del proceso. Con información de Colprensa - Vanguardia*