“Fracasé en el intento”: Roy Barreras se sincera sobre las elecciones y dice que está “sin la maquinaria del Gobierno”

El candidato presidencial Roy Barreras perdió su optimismo: ya está diciendo que su intento por llegar a la Presidencia fracasó. En entrevista con Noticias RCN, el exsenador y exembajador en Reino Unido habló de eso y otros temas electorales, como la cuestión de apoyar o no a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.
“Fracasé en el intento. Tengo la experiencia, soy de centro, sé gobernar, le doy garantías a todos. La gente no le apostó, no creyó en eso”, dijo Barreras.
Luego, arremetió contra las maquinarias políticas: “Hoy estoy solo con mi verdad, sin la poderosa maquinaria del gobierno, sin las maquinarias políticas que no ponen presidente y las veo en desbandada, todas, para donde Paloma Valencia”.
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Barreras también mencionó la crisis en la que considera que se encuentra el centro político en el país: “Está claro que los campos magnéticos de la polarización desaparecieron el centro. Me angustia cualquiera que gane, porque el 8 de marzo quedaron clarísimos los destinos: hay dos tendencias, el petrismo y el uribismo, pareciera que estamos condenados a eso”.