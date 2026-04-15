“Quien ha visto una ópera bien hecha no suelta el género”: Ragnar Conde, director mexicano en Medellín

Cavalleria rusticana y Pagliacci abrirán la temporada de ópera de Prolírica de Antioquia este jueves 16 y viernes 17 de abril en Medellín.

Una escena de El Padrino III muestra a un grupo de gente en el vestíbulo de un teatro, esperando el inicio de Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni. Ahí las grandes audiencias conocimos el nombre y algunos compases de esta pieza de ópera. También, conocimos la historia de Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, gracias a los videos que registraron la potencia expresiva de Luciano Pavarotti. Precisamente ambas obras se presentarán estos 16 y 17 de abril, a las ocho de la noche, en el Teatro Metropolitano durante la apertura de la Temporada Internacional de Ópera y Zarzuela Ciudad de Medellín 2026.

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Las funciones contarán con la participación del Coro de la Fundación Prolírica de Antioquia, el Coro Iuventus de la Fundación Sirenaica, el Coro de la Institución Educativa Compartir de San Antonio de Prado y la Orquesta Sinfónica Eafit, bajo la dirección musical del maestro cubano Eduardo Díaz y la dirección escénica del maestro mexicano Ragnar Conde.

EL COLOMBIANO conversó con Conde sobre estas obras, representativas del verismo italiano, una corriente artística que buscó llevar a escena historias cercanas a la realidad cotidiana, con personajes movidos por conflictos sociales, emocionales y morales. Ambas óperas, de aproximadamente 70 minutos cada una, se presentarán en una misma velada, separadas por un intermedio.

Conde cuenta con una formación multidisciplinaria que incluye estudios en actuación, danza, pintura, diseño gráfico y humanidades. Inició su carrera en la ópera en el 2000, luego de una experiencia previa en teatro, algo que ha influido en su estilo escénico.

El montaje de estas producciones implica un trabajo intensivo concentrado en pocas semanas. Según el director, cerca de 150 personas participan en el proceso, entre cantantes, músicos, coros, técnicos y equipo creativo. Los ensayos incluyen etapas musicales, escénicas y de integración, que culminan en el ensamblaje final en el teatro, donde se incorporan elementos como escenografía, vestuario e iluminación.