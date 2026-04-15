Hay 1.381 tutelas y 3.803 demandas represadas en la Rama Judicial de Medellín, ¿qué está pasando?

La ciudadanía ha empezado a preocuparse por la cantidad de procesos que actualmente se encuentran represados en la Oficina Judicial de Medellín. Y es que, según datos oficiales a corte del miércoles 15 de abril de 2026, siguen sin respuesta 1.381 tutelas y 3.803 demandas de carácter civil, familiar y laboral.

Lea más: MinSalud rinde cuentas a la Corte Constitucional por desacatos con plata del sistema

¿Pero a qué se debe tal represamiento? De acuerdo con información suministrada por la misma Rama, desde el pasado 6 de abril empezó a funcionar el sistema de reparto Justicia XXI Web TYBA, herramienta tecnológica adoptada por la Rama Judicial para darle celeridad a todos y cada uno de los procesos.

No obstante, durante la implementación de esta nueva plataforma se han presentado ciertas fallas técnicas y operativas que no han permitido el reparto de los procesos, haciendo que estos se acumulen y no se resuelvan como es debido.

Además, y de acuerdo con la Oficina Judicial, a raíz de este fallo en la nueva tecnología y para corregir precisamente algunos de esos inconvenientes técnicos, se ha tenido que suspender el reparto de procesos por lapsos de hasta seis horas, esto para que desde el nivel central se hagan los ajustes correspondientes y se garantice la seguridad jurídica de cada caso.

Los fallos más comunes producto de la implementación de la plataforma web TYBA son las inconsistencias en los consecutivos de radicación, cierres de puertas no ejecutados y asignación a despachos que no existen.

Entérese: El “detector de mentiras” del Ministerio de Salud que desinforma sobre la crisis del sistema

“Se aclara que la Oficina Judicial se encuentra realizando los esfuerzos necesarios para evacuar los asuntos pendientes en el menor tiempo posible, priorizando aquellos que, por su naturaleza, requieren atención inmediata, y manteniendo coordinación permanente con las dependencias involucradas, con el objetivo de restablecer plenamente la operación del reparto conforme a los lineamientos institucionales vigentes”, precisó en un comunicado la Oficina Judicial de Medellín.

Si bien en la Oficina Judicial de Medellín hay 26 empleados distribuidos en diferentes secciones, actualmente y dadas las circunstancias de represamiento solo apoyan el reparto de acciones constitucionales.