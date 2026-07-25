Iván Cancino pidió investigar cambios en el manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Iván Alfonso Cancino González, ministro de Justicia designado por el presidente entrante Abelardo de la Espriella, cuestionó la publicación de la Resolución 468 del 23 de julio de 2026, mediante la cual se ajustaron los perfiles académicos y las funciones específicas de algunos empleos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

Durante el proceso de empalme se encontró que, si bien la modificación no altera la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, sí introduce cambios en los perfiles académicos, los núcleos básicos del conocimiento y las funciones específicas. Según Cancino, estas modificaciones deben ser revisadas bajo estrictos estándares de transparencia para evitar posibles afectaciones al principio de legalidad.

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“En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos”, enfatizó Cancino.

Esta no es la única solicitud que Cancino ha realizado frente a la ANDJE. Hace poco pidió a César Palomino, director de la entidad, aplazar las decisiones de contratación relacionadas con 48 procesos que sumaban $4.379 millones en la vigencia actual y que, con compromisos de vigencias futuras, llegarían a unos $6.402 millones.

Además, pidió que en un plazo de tres días se entregue el listado completo de los procesos que serán estudiados, con detalles sobre el objeto de cada contrato, su cuantía, modalidad de selección, disponibilidad presupuestal, la existencia de vigencias futuras y los estudios que justifican la necesidad de adelantar esas contrataciones antes de la posesión del nuevo Gobierno.