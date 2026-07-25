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De recoger café y vigilante a presidir el CNE: la historia de Benjamín Ortiz

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Luz María Sierra

En esta entrevista exclusiva con El Colombiano, Benjamín Ortiz, nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuenta la historia de esfuerzo que transformó su vida, recuerda las personas que marcaron su camino y revela cómo pasó de trabajar en una plaza de mercado y ser vigilante a ocupar uno de los cargos más importantes del país.

Además, habla sobre la decisión del CNE que concluyó que la campaña de Gustavo Petro vulneró los topes electorales y recibió financiación prohibida, responde si las elecciones de 2026 fueron realmente transparentes y explica por qué asegura que fueron “unas de las elecciones más blindadas de la historia”.

Una conversación de Luz María Sierra, directora de El Colombiano, que mezcla historia de vida, política y democracia....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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