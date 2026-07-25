Colombia registra un líder social asesinado cada dos días en 2026

La violencia contra los líderes sociales continúa agravándose en Colombia. En lo corrido de 2026, al menos 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, de acuerdo con cifras de Indepaz y la Defensoría del Pueblo. El balance deja una cifra alarmante: en promedio, un líder social es asesinado cada dos días en el país. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Córdoba siguen concentrando buena parte de estos hechos, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen las alertas por la expansión de grupos armados ilegales y la persistencia de amenazas contra quienes ejercen liderazgo comunitario en los territorios.

Dos líderes asesinados esta semana

Solo durante esta semana fueron asesinados dos líderes sociales en Pereira. El caso más reciente corresponde a Arnobio Pérez, quien fue atacado el 24 de julio en la calle 19 con carrera Primera, cuando hombres armados le dispararon mientras se encontraba junto a otra persona. Le puede gustar: La Ceja despide al artesano Elkin Mauricio López, referente de la cultura local Pérez era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio ZEA, en la comuna Río Otún, además de militante del Partido de la U y reconocido por impulsar iniciativas comunitarias, según reportó Indepaz. Dos días antes, el 22 de julio, fue asesinado César Augusto Serna, líder político que militó en Colombia Humana y posteriormente en el Pacto Histórico. Serna era reconocido por organizar eventos públicos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y coordinar el nodo Cuba Humana en Pereira. Fue interceptado por hombres armados en la glorieta del barrio Cuba cuando se movilizaba en su vehículo y recibió múltiples disparos.

¿Qué alertas ha emitido la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 041 de 2020 y el informe de seguimiento 009 de 2022, que Pereira enfrenta un escenario de alto riesgo debido al fortalecimiento de estructuras armadas y redes delincuenciales que ejercen control territorial.

Según la entidad, en la ciudad se presentan homicidios, desapariciones, desplazamientos intraurbanos, extorsiones y amenazas, especialmente contra líderes sociales, jóvenes y comunidades vulnerables. También alertó sobre el reclutamiento de menores de edad, restricciones a la movilidad y un incremento de la violencia tras la pandemia, por lo que insistió en fortalecer las medidas institucionales de prevención y protección.

Entre los grupos que tienen presencia en la zona se encuentran el EGC o Clan del Golfo, La Cordillera, La Oficina, Los Rolos y otras bandas delincuenciales de carácter local. La jurisdicción corresponde a la Quinta División del Ejército Nacional. Pese a los llamados de organizaciones sociales y de la comunidad internacional, las medidas de protección continúan siendo insuficientes, mientras aumentan las críticas al Estado por no garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes ejercen liderazgo comunitario. El balance del primer semestre también evidencia la persistencia de la violencia en los territorios. Además de los 85 líderes sociales asesinados, el país registra 73 masacres que han dejado más de 270 víctimas, un panorama que sigue representando uno de los principales desafíos para la paz, la seguridad y la gobernabilidad en Colombia. Entérese: Cae menor señalada del asesinato de reconocido líder social en Antioquia

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