Campaña de Carolina Corcho responde a dudas sobre su financiación

El equipo de la precandidata en la consulta del Pacto Histórico expresó que las donaciones y aportes fueron objeto de revisión y auditoría por parte del Polo Democrático.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
Ante las dudas que hay sobre la financiación de la campaña de la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien habría recibido la contribución de $742 millones de un restaurante cuyo establecimiento no existe, su campaña respondió mediante un comunicado.

El equipo de la ahora cabeza al Senado por el Pacto Histórico expresó que la campaña de Carolina Corcho “cumplió de manera debida “con la entrega de todos los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras”.

Lea también: Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos

Así mismo, la campaña de Corcho subrayó que “se contrataron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin”.

En el comunicado se aludió a que dichas cuentas “fueron objeto de procesos de revisión y auditoría previa por parte del partido Polo Democrático”.

¿Cuáles son las dudas sobre la financiación de la campaña de Carolina Corcho?

De acuerdo con una denuncia hecha inicialmente por el periodista Melquisedec Torres, el 52 % de los gastos de la campaña de la exministra, equivalentes a $737,7 millones, provienen de préstamos otorgados por una empresa de “préstamos de un restaurante de corrientazos, con nombre francés, del extremo sur de Bogotá”.

Dicho comercio se denomina “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación” y según el registro de la Cámara de Comercio, estaría ubicada en la carrera 77 I No. 69 B 72 Sur de Bogotá, una dirección que “ni con Google Maps es posible ubicarla”.

El supuesto domicilio de la empresa fue visitado por la congresista Catherine Juvinao, quien se encontró con la sorpresa de que ese lugar no funciona como restaurante. “(...) resultó que no existe en la dirección dada, reportó activos de $1’720.000 hasta 2020 y hoy está inactivo”, detalló la representante.

Además de la dirección, otra de las dudas que dejó el supuesto restaurante “fantasma” que financió la campaña de Corcho es sobre su representante legal, Sigifredo Vergara Martínez, quien al parecer sería un “presunto evasor” del sistema de salud.

Así lo reveló la representante Jennifer Pedraza, quien soportó la denuncia con una captura del sistema Adres y agregó que “el ‘millonario restaurantero’ se presentó para recibir subsidios de economía popular en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y fue seleccionado como viable”.

Sobre estas inquietudes, según informó El Tiempo, contadores del llamado Fondo de Reposición de Gastos de Campaña del CNE ya estarían revisando las cuentas de la consulta del Pacto Histórico.

Siga leyendo: Dudas sobre el prestamista de Corcho que le dio $742 millones en “refrigerios” para la consulta

Temas recomendados

Corrupción
Política
Congreso de la República
Senado
Elecciones
Polo Democrático
Consejo Nacional Electoral
Pacto Histórico
Restaurantes
Campaña política
congresistas
Elecciones 2026
Colombia
Bogotá
Carolina Corcho
Catherine Juvinao
Jennifer Pedraza
