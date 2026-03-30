La Semana Santa en clave electoral: así van los candidatos

Arrancó la Semana Santa y si bien para algunos será un tiempo de reflexión, descanso y oración, para los candidatos presidenciales que buscan llegar a la Casa de Nariño se trata de un tiempo estratégico para seguir sumando adeptos y continuar en las correrías.
El tiempo, literalmente corre, y restan apenas dos meses para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
Aunque candidatos como Claudia López o Paloma Valencia arrancaron el Lunes Santo con visitas a territorio –la aspirante del Centro Democrático estuvo en Valledupar, en Cesar, mientras que la exalcaldesa hizo recorridos en su natural Bogotá–, otros comenzaron la Semana Mayor con sendas polémicas.
Uno de ellos fue el jurista Abelardo de la Espriella, quien tuvo que capotear un escándalo relacionado con el nombramiento de un líder de la campaña en Cauca: Andrés Nazarith. La designación generó rechazo de líderes locales y denuncias de imposición y hasta racismo. No obstante, el equipo respondió señalando posibles intereses de sectores afines al Centro Democrático.
No menos controvertidas fueron las pullas y los reclamos que lanzó María Ángela Holguín – excanciller y pareja de Sergio Fajardo–, contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
“Seguramente el señor tiene ideas de centro, pero también uno es lo que ha sido, con quién ha trabajado, con quién está (...) Me tiene sin cuidado qué representa Oviedo. El centro no se puede quedar única y exclusivamente en un señor que alza la mano y dice ‘yo soy de centro en una fórmula del Centro Democrático”, reclamó con vehemencia Holguín.
Por otra parte, por los lados de la campaña de Iván Cepeda, se oficializó el cantado arribo de Comunes, el partido político nacido del Acuerdo de Paz con las extintas Farc y que perdió la personería jurídica tras las elecciones del pasado 8 de marzo al no superar el umbral.
“Está comprometido con la continuidad de los cambios que reclama la nación, la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de una paz estable y duradera”, expresó la colectividad.
El respaldo de la colectividad se da en medio de peleas y diferencias con figuras del Centro Democrático, en cabeza del propio jefe del partido, Álvaro Uribe Vélez.
Las polémicas y disputas prometen acentuarse de cara a la recta final de los comicios. Aunque aún faltan ocho semanas para la primera vuelta, dentro de las campañas son conscientes que cada movida, acercamiento y recorrido serán determinantes para conquistar a los electores. Así transcurre la campaña, incluso en la Semana Mayor.