Primeras imágenes de Álex Saab, escoltado por la DEA, deportado de Venezuela a Estados Unidos

Las primeras imágenes de Álex Saab en Estados Unidos volvieron a poner al empresario barranquillero en el centro de la atención internacional. El colombiano fue deportado desde Venezuela este 16 de mayo de 2026 y llegó al aeropuerto Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la DEA, según reportó la agencia EFE. Las fotografías difundidas tras su llegada muestran a Saab descendiendo de un avión bajo custodia federal y vestido con una sudadera gris, un detalle que llamó la atención porque era similar a la que usó Nicolás Maduro el día de su captura por parte del Ejército de Estados Unidos. La deportación fue confirmada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que señaló en un comunicado que la medida fue adoptada porque Saab “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro luego de que El Tiempo revelara detalles sobre las razones por las que la DEA logró sacar a Saab de Caracas pese al perdón presidencial que había recibido durante el gobierno de Joe Biden. Lea aquí: Atención: Alex Saab es deportado por Venezuela a EE. UU. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, desde enero pasado Saab estaba incluido en una “lista negra” elaborada por las autoridades estadounidenses junto a otros miembros y operadores del régimen venezolano considerados objetivos de la justicia federal. El diario también señaló que antes de su deportación le retiraron el cargo de ministro, posteriormente le quitaron la nacionalidad venezolana y durante meses circularon versiones sobre una supuesta detención en Caracas, rumores que él mismo desmintió mediante mensajes de voz en los que aseguraba estar protegido por un perdón presidencial otorgado por Biden.

Álex Saab fue trasladado a Estados Unidos en un avión Gulfstream y escoltado por agentes de la DEA tras su deportación desde Venezuela. FOTO: Redes sociales.

No obstante, fuentes federales consultadas por El Tiempo aseguraron que ese indulto únicamente lo cobijaba frente a un proceso por lavado de activos relacionado con más de 350 millones de dólares. “Los perdones presidenciales se respetan. Este es otro proceso”, explicaron las fuentes al medio colombiano. Siga leyendo: Esposa de presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, fue excluida del Gobierno de Venezuela La investigación señala además que las autoridades estadounidenses venían construyendo desde hace años un segundo expediente judicial contra Saab, en el que también aparece mencionado su socio Álvaro Pulido, presuntamente vinculado a la trama de corrupción de Pdvsa.

Otro de los aspectos revelados por El Tiempo es que agentes federales consideran que Saab continuó operando activos del régimen venezolano hacia terceros países incluso después de su liberación y regreso a Caracas. Las imágenes de su traslado también muestran el avión Gulfstream matrícula N550GA en el que fue sacado de Venezuela rumbo a Estados Unidos. Ahora, Saab deberá comparecer ante la justicia norteamericana por nuevos procesos judiciales mientras prepara una segunda defensa legal encabezada por el abogado Neil Shuster.