David Alonso superó siete puestos en Cataluña, tras magnífica estrategia en Moto2

Un sexto puesto, dadas como estaban las circunstancias para David Alonso durante el fin de semana en Montmeló, es maravilloso. El colomboespañol superó ampliamente la producción realizada durante los primeros entrenamientos y las clasificaciones previas.
Si bien el pasado sábado 16 de mayo el número 80 de Aspar Team logró superar la Q1 “in extremis” y se metió en Q2, lo de este domingo 17 de mayo es para aplaudir. Arrancó en el decimotercer puesto y con varias estrategias logró superar 7 puestos al final de la carrera.
No más de media vuelta se había llevado a cabo desde la largada cuando David Alonso se ubicó en el octavo lugar. Tan solo segundos le bastaron para superar cinco posiciones de entrada, aprovechando el pelotón interno tras la ondeada de la bandera a cuadros.