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Ataque terrorista dejó a Popayán sin servicio de recolección de basuras

La empresa de recolección, Urbaser, anunció que la suspensión del servicio se mantendrá hasta que hayan garantías de seguridad.

  • Este fue el camión compactador de basuras incinerado por los delincuentes, en la vía al relleno sanitario de Popayán. FOTO: CORTESÍA.
    Este fue el camión compactador de basuras incinerado por los delincuentes, en la vía al relleno sanitario de Popayán. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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La ciudad de Popayán ajustó 24 horas con el servicio de recolección de basuras interrumpido, por cuenta de un acto terrorista en el cual fue quemado uno de sus camiones recolectores.

Según un comunicado de Urbaser, la principal empresa de recolección de basuras de la capital caucana, el incidente ocurrió en la noche de este miércoles en la vía que conduce al relleno sanitario Los Picachos.

Varios hombres armados obligaron al conductor y a sus tripulantes a descender del camión compactador de basura, para luego prenderle fuego.

“Ante esta situación, priorizando la seguridad de nuestro equipo humano, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente la operación del servicio de recolección, hasta tanto no se cuente con las condiciones y garantías de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad”, notificó Urbaser.

El problema también afectará a los municipios vecinos, pues “el relleno sanitario no se encuentra en operación, como medida preventiva, hasta tanto no se restablezcan las condiciones de seguridad en la zona”.

La empresa pidió apoyo a las autoridades y agencias de seguridad para que tomen cartas en el asunto.

Una semana antes del ataque, los habitantes de algunos sectores de Popayán se habían quejado por una delicada acumulación de basuras, que según ellos podría afectar la salud de quienes visitan las áreas comerciales del Éxito Panamericana y el barrio El Cadillal, dos de los puntos más concurridos.

Dicha situación podría empeorar tras la suspensión del servicio de recolección.

A este panorama de inseguridad se suma una masacre perpetrada el pasado 9 de abril en un sector semirrural de la ciudad, llamado La Meseta, donde mataron a seis personas a balazos.

“Estos hechos no pueden ni deben repetirse en nuestra tierra. Elevamos un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de nuestras comunidades rurales”, dijo en ese momento el alcalde Juan Carlos Muñoz.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Murió el coronel de la Brigada contra el Narcotráfico que fue atacado por sicarios en Popayán.

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