Ataque terrorista dejó a Popayán sin servicio de recolección de basuras

La ciudad de Popayán ajustó 24 horas con el servicio de recolección de basuras interrumpido, por cuenta de un acto terrorista en el cual fue quemado uno de sus camiones recolectores.

Según un comunicado de Urbaser, la principal empresa de recolección de basuras de la capital caucana, el incidente ocurrió en la noche de este miércoles en la vía que conduce al relleno sanitario Los Picachos.

Varios hombres armados obligaron al conductor y a sus tripulantes a descender del camión compactador de basura, para luego prenderle fuego.

“Ante esta situación, priorizando la seguridad de nuestro equipo humano, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente la operación del servicio de recolección, hasta tanto no se cuente con las condiciones y garantías de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad”, notificó Urbaser.