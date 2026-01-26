Videos y audios revelan presuntos vínculos entre alias Papá Pitufo y un candidato al Senado: ¿de quién se trata?

Aunque Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado por las autoridades como el mayor contrabandista de Colombia, lleva un largo tiempo fuera del país huyendo de la justicia, su nombre continúa apareciendo en expedientes judiciales y en relaciones que hoy comprometen a figuras del escenario político. En ese contexto, una investigación divulgada por Noticias Caracol reveló videos, audios y documentos que dan cuenta de los vínculos entre Marín y Camilo Gómez Castro, actual candidato al Senado por el Partido de la U.
El material hace parte de un expediente judicial que permaneció archivado y expone encuentros personales, presuntos apoyos económicos y posibles filtraciones de información sensible relacionadas con investigaciones oficiales.