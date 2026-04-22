Volver a la clandestinidad o huir a Venezuela: los escenarios de “Calarcá” si se rompe la mesa de paz

El presidente Gustavo Petro anunció que pidió al comisionado de Paz, Otty Patiño, suspender la mesa de negociación con Alexander Díaz, alias Calarcá, un disidente de las Farc con quien el Gobierno sostiene diálogos desde 2023, tras siete ciclos de conversaciones liderados por Gloria Quiceno. Para sustentar esta decisión, entre otros hechos, el mandatario se basó en un hecho ocurrido el 21 de agosto de 2025: el ataque con un cilindro bomba —que emergió desde la tierra y dejó 13 policías muertos— habría sido perpetrado por disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, lo que agrava los cuestionamientos sobre su permanencia en la Paz Total.

“Calarcá se dedicó fue a matar soldados o a matar con crímenes de guerra a sus rivales de las FARC, del estado mayor central, que es narco-narco. Pues no hay paz”, esas fueron las palabras con las que el presidente Petro le comunicó la orden que Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz de Colombia, recibió para frenar el proceso de Paz Total con aquellas disidencias.

El anuncio lo hizo durante el consejo de ministros de este martes, en donde añadió: “La paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”. Desde EL COLOMBIANO hemos tratado de hablar con Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno en la mesa con alias Calarcá, pero no ha sido posible.

Recordemos que Quiceno fue parlamentaria por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que nació de la desmovilización de esa guerrilla en 1990. Es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos. Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes. No se pierda: Así fue como cilindro bomba de Calarcá salió de la tierra para tumbar helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia Su influencia, de acuerdo con datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.

La delegación de alias Calarcá en la mesa de negociación

Esta es la delegación que tiene en la mesa alias Calarcá: Leopoldo Durán García: jefe de la delegación (firmante de paz en el 2016); alias Calarcá, jefe máximo del Estado Mayor de Bloques y Frentes; Andrey Avendaño (firmante de paz en el 2016); José Tomás Ojeda; Robinson Caicedo Ríos (firmante de paz en el 2016); Erika Castro (firmante de paz en el 2016); Danilo Alvizú (firmante de paz en el 2016); Tania Mendoza y Jhon Mendoza (firmante de paz en el 2016). Hay que recordar que la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitó formalmente al presidente Petro reactivar las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” por incumplimientos en la política de “paz total”. Como parte de esa estrategia, la entidad decidió conformar un grupo especial de trabajo con el objetivo de fortalecer el caso y consolidar las pruebas en su contra. El equipo estará integrado por fiscales e investigadores de distintas dependencias, entre ellas la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación. La idea es unificar en un solo frente los procesos y evidencias para estructurar una imputación sólida por los delitos que se le atribuyen. Lea también: Fiscalía creó grupo especial para imputar cargos a alias ‘Calarcá’

”El escenario para Calarcá se complica”: Gerson Arias

Lo solicitado por el jefe de Estado, en palabras del investigador de conflicto armado en Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, marca un punto de inflexión crítico para la política de Paz Total, una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para él, esta decisión no es solo un “apaga incendios” político, sino el inicio de un debilitamiento progresivo que podría terminar en la radicalización de las disidencias de alias Calarcá por cuenta de operativos contra estas estructuras. Para Arias, el primer efecto es la parálisis operativa. “La suspensión de la mesa implica es que no se va a poder avanzar en ningún otro tema. El punto inicial para retomar una reunión directa sería definir cuál es el nivel de compromiso del actor involucrado, si realmente lo mantiene. En ese sentido, podría decirse que la mesa terminaría dedicándose exclusivamente a este tema”, dijo el experto. Le puede interesar: Alias Figura, quien hizo parte del anillo de seguridad de ‘Iván Mordisco,’ se desmovilizó con otros seis disidentes Agregó que, en términos prácticos, cuando esto escala al nivel del presidente, “quienes tienen experiencia en estos procesos saben que, en dos o tres días, él va a preguntar qué ocurrió”. Por lo tanto, los demás de la mesa quedan “prácticamente engavetados, y la discusión se centra únicamente en ese punto”. En casos como el atentado con el cilindro bomba en Antioquia, dice, permite explicar la división que tiene ese grupo de Calarcá en esa región. De acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz, inicialmente los frentes 36 y 18 surgieron como independientes, aunque en ciertos momentos estuvieron vinculados a la Segunda Marquetalia o respondieron a ella.

Con la llegada del proceso de “paz total” en 2023 y la posterior reorganización, ambos frentes pasaron al Estado Mayor Central, dividido entre alias Calarcá y alias Mordisco. Entonces, el Frente 18 quedó asignado a “Calarcá”. Tras los golpes que sufrió, el Frente 18 quedó muy diezmado y recibió apoyo de “Mordisco”, por lo que hoy mantiene vínculos con él, aunque debilitado. El Frente 36, en cambio, se dividió: parte de sus miembros está con “Mordisco” y otra sigue con alias Calarcá, de 42 años, cuya base familiar está en Mesetas (Meta), especialmente en la vereda Santa Helena —su lugar de origen— y el caserío San Isidro.

Es por esto, dice Arias, que existe el riesgo latente de que Calarcá siga la trayectoria de Iván Mordisco, abandonando la mesa para retomar acciones armadas, lo que podría traducirse en un incremento de ataques contra la Fuerza Pública y objetivos estratégicos en regiones como Meta, Guaviare, Norte de Santander y el norte de Antioquia. En paralelo, figuras clave dentro de la estructura cobran mayor relevancia. Arias destaca el papel de alias Erika, pareja de Calarcá, como eje de las comunicaciones y de la logística urbana, “encargada de garantizar los enlaces entre el líder y las redes territoriales. Su rol sería determinante en un eventual escenario de clandestinidad o reconfiguración operativa”. No se pierda: Las cinco líneas de investigación contra ‘Calarcá’: financiación de campañas, infiltración y atentados Otro punto que considera Gerson Arias es que, si la discusión se enfoca en ese tema en particular, surgen tres preocupaciones relacionadas con lo planteado por el presidente. “La primera es cuándo se pueden ver efectos reales; de qué manera se pueden cumplir las exigencias del presidente y lo otro es que existe incertidumbre sobre el grado real de articulación entre los distintos grupos —por ejemplo, entre quienes han estado en ciertas zonas y los que operan en Antioquia (frentes 36 y 18), donde se sabe que hay divisiones internas”, relata el investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Adicionalmente, dice, está la situación en Caquetá, donde continúan actuando con fuerza en medio de la población civil, particularmente en zonas como San Vicente del Caguán y Puerto Rico. “En ese contexto, resulta difícil pensar que puedan cesar operaciones ofensivas, especialmente cuando desde el Ministerio de Defensa se sostiene que se debe actuar y que no hay un cese al fuego vigente”, cuenta Arias. Lea también: Así ‘Calarcá’ se fortalece en plena negociación: crece 111% y ya tiene casi 3.000 combatientes

La extradición a EE. UU., una posibilidad

En el escenario en que se suspenda la mesa de paz con alias Calarcá, y la Fiscalía le reactive la orden de captura, como lo ha pedido ese ente acusador a Presidencia y el Comisionado de Paz, Alexander Díaz podría ser extraditado a Estados Unidos si así lo quisiera ese Gobierno, y no necesariamente por narcotráfico. “Ese país podría, por el solo ataque al helicóptero Blackhawk, poder llegar a requerirlo en una corte de Estados Unidos por ser la aeronave de EE. UU. Lo que podrían ellos alegar es: ‘usted ha hecho un atentado terrorista contra un bien público del gobierno de Estados Unidos’, venga para acá a responder’”, explica Gerson Arias. Pero los escenarios de riesgos no son solo para alias Calarcá. El investigador, que ha seguido de cerca el paso a paso de las mesas de paz del Gobierno, dice que otros cabecillas del Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, como alias el Mocho Olmedo, que también podrían ser extraditados a EE. UU. Puede leer: Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá “Hay una altísima probabilidad de que el ‘Mocho Olmedo’ sea extraditado a Estados Unidos como una herramienta de presión ante el incumplimiento. Calarcá podría enfrentar un indictment (acusación formal) no solo por narcotráfico, sino por terrorismo, como lo he dicho”, expresa el investigador. Por otro lado, él plantea como hipótesis que, ante la presión militar y judicial, Calarcá opte por “escabullirse” y abandonar el proceso definitivamente, liderado hoy en día en la mesa, por parte de la insurgencia, por alias Erika, la pareja del jefe disidente. “Quizás vaya a seguir los mismos pasos de Mordisco... y se radicaliza”, advierte. En caso de huida, alias Calarcá contaría con aliados estratégicos para llegar a Venezuela, una posibilidad que plantea el experto. Se trataría de sus fichas, alias John Mechas, en el Frente 33 para facilitarle el paso por Norte de Santander con seguridad y contactos mafiosos.

Frente Acacio Medina, otra llave a favor de ‘Calarcá’

El frente Acacio Medina, con presencia en el estado Amazonas (Venezuela), aparece como un actor clave dentro de estas dinámicas. Esta estructura, vinculada a la Segunda Marquetalia y liderada por alias “John 40”, ha consolidado su poder en economías ilegales como el narcotráfico y la minería, además de controlar corredores estratégicos entre Colombia y Venezuela. En ese contexto, Gerson Arias plantea que podría existir una relación funcional previa con otros mandos, proceso en el que habrían contado con apoyos logísticos y redes ya establecidas. “La existencia de contactos y deudas que facilitarían la articulación de rutas seguras, especialmente hacia zonas como Vichada. Así, más que alianzas coyunturales, se trataría de vínculos construidos en el tiempo, donde el frente Acacio Medina —por su ubicación, capacidad operativa y control territorial— funcionaría como un articulador de segundo nivel, clave para garantizar movilidad transfronteriza en áreas remotas y de difícil control estatal”, afirma el investigador Arias. No se pierda: Operativo agridulce en Bogotá: cayeron 23 de la banda “el Mesa”, pero a su jefe le suspendieron orden de captura En suma, la orden de suspender la mesa de paz no solo implicaría la interrupción formal de los diálogos, sino un estancamiento inmediato de los avances alcanzados en regiones estratégicas como las Sabanas del Yarí y el Meta, donde los acuerdos de transformación territorial quedarían relegados. La suspensión de la mesa, plantea Arias, no solo representa un freno a las negociaciones, sino la antesala de un escenario más complejo: mayor confrontación militar, activación de procesos judiciales internacionales y una posible reconfiguración de las disidencias hacia dinámicas más radicales y clandestinas. La Paz Total, en este punto, enfrenta uno de sus momentos más críticos.

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