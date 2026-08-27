Cayó alias Nairobi en Bogotá: De la Espriella confirmó la captura del líder del Tren de Aragua en Perú

Una llamada estratégica en medio de un operativo organizado desarticuló este jueves 27 de agosto uno de los nexos continentales del crimen organizado: Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, terminó cercado y sin salida en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
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El presidente Abelardo De la Espriella fue el encargado de confirmar, en la mañana de este jueves, la captura del hombre considerado la mano derecha de alias Niño Guerrero y máximo referente del Tren de Aragua en territorio peruano, por medio de un comunicado en sus redes sociales.