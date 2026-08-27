Cayó alias Nairobi en Bogotá: De la Espriella confirmó la captura del líder del Tren de Aragua en Perú

Una llamada estratégica en medio de un operativo organizado desarticuló este jueves 27 de agosto uno de los nexos continentales del crimen organizado: Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, terminó cercado y sin salida en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Le puede interesar: De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare El presidente Abelardo De la Espriella fue el encargado de confirmar, en la mañana de este jueves, la captura del hombre considerado la mano derecha de alias Niño Guerrero y máximo referente del Tren de Aragua en territorio peruano, por medio de un comunicado en sus redes sociales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty

Seguimiento de inteligencia y proyección internacional: Declaración de las autoridades

La aprehensión de alias Nairobi se concretó tras una operación coordinada de seguimiento a sus desplazamientos en la capital colombiana. El operativo fue ejecutado de forma conjunta entre la Fuerza Pública y agencias internacionales de inteligencia, respondiendo a los requerimientos de la justicia de Estados Unidos y de las autoridades colombianas. A Pérez Nieto se le atribuye la articulación de redes de extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en pasillos clave de América del Sur y Centroamérica. Su detención quebranta la estructura operativa de esta banda transnacional en la región. A través de sus redes sociales, el presidente De la Espriella entregó los detalles del procedimiento y envió una advertencia explícita sobre la política de seguridad estatal:

“Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero””, escribió el mandatario. En el mismo mensaje, el jefe de Estado complementó la posición de su administración frente a las redes internacionales que intentan asentarse en el país: “El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”. Esta captura forma parte de un engranaje de cooperación judicial e interinstitucional diseñado para impedir que mandos delictivos extranjeros conviertan el territorio nacional en centro de acopio o guarida.

Ofensiva militar paralela: Operación AMÓN y las ocho bajas de alias Calarcá

De forma simultánea al procedimiento en Bogotá, la Fuerza Pública ejecutó también este jueves la Operación AMÓN en la zona rural de El Retorno, Guaviare. La acción armada, desarrollada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales en la madrugada, dejó un saldo de ocho integrantes muertos pertenecientes a los grupos disidentes Bloque Jorge Suárez Briceño y estructura Rodrigo Cadete, facciones bajo la dirección de alias Calarcá. El despliegue combinó inteligencia estratégica, fuerza aérea y comandos terrestres. Durante la incursión se emplearon cinco aviones Kfir y seis Súper Tucanos en un bombardeo de precisión, seguido del desembarco de tropas que incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia. Siga leyendo: De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Consolidación y metas de los 100 días

Sobre el desarrollo de las operaciones en el sur del país, el presidente De la Espriella aseguró que las tropas mantendrán el avance para consolidar el área, agregando que “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva”, e insistió en que las agrupaciones ilegales no dispondrán de zonas de resguardo. La Operación AMÓN constituye el segundo bombardeo formal de la actual administración —tras el operativo del 11 de agosto de 2026 contra el ELN en Catatumbo, donde no se registraron daños a civiles— y es el primero realizado con la nueva cúpula militar y policial. Esta línea de acción se enmarca en el compromiso gubernamental de los primeros 100 días de gestión, período en el cual se proyecta efectuar 15 operaciones beta focalizadas en neutralizar y capturar mandos de las estructuras armadas. También le puede interesar: Diego Torres, profesor crítico de Petro, es el nuevo delegado del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional

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