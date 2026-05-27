Así fue la caída de alias Chokan: golpe a red de lavado de activos en Bogotá y el Valle del Cauca

Las autoridades colombianas desarticularon una presunta red transnacional de lavado de activos que habría utilizado a Colombia como plataforma operativa para mover capitales ilícitos del narcotráfico internacional.
En el centro del caso está el ciudadano chino Haibo Zhang, conocido como alias Chokan, capturado por el CTI de la Fiscalía.
Según las investigaciones, Zhang sería uno de los principales articuladores de una estructura criminal dedicada a ocultar el origen de grandes sumas de dinero provenientes de economías ilegales, mediante operaciones financieras complejas dentro y fuera del país.
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