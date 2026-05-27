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Así fue la caída de alias Chokan: golpe a red de lavado de activos en Bogotá y el Valle del Cauca

Se trata del ciudadano chino Haibo Zhang, señalado de lavar dinero y enviarlo a Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos.

  • Alias Chokan, capturado por lavado de activos. Es ciudadano chino. Foto: redes
    Alias Chokan, capturado por lavado de activos. Es ciudadano chino. Foto: redes
El Colombiano
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hace 60 minutos
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Las autoridades colombianas desarticularon una presunta red transnacional de lavado de activos que habría utilizado a Colombia como plataforma operativa para mover capitales ilícitos del narcotráfico internacional.

En el centro del caso está el ciudadano chino Haibo Zhang, conocido como alias Chokan, capturado por el CTI de la Fiscalía.

Según las investigaciones, Zhang sería uno de los principales articuladores de una estructura criminal dedicada a ocultar el origen de grandes sumas de dinero provenientes de economías ilegales, mediante operaciones financieras complejas dentro y fuera del país.

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Operación con base en Bogotá y el Valle del Cauca

La Fiscalía dio a conocer que la organización habría establecido operaciones en Bogotá y en el Valle del Cauca, dos zonas clave para el desarrollo de la red de lavado.

Desde allí, el esquema criminal habría movido dinero en efectivo a través de transferencias nacionales e internacionales, además de transacciones con activos digitales.

Las autoridades indican que estas operaciones se realizaban bajo acuerdos previos sobre tasas de cambio fijadas en circuitos financieros ilegales.

La investigación apunta a que alias Chokan habría estructurado una red de intermediarios internacionales encargados de reubicar el dinero en distintos destinos.

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Entre los países mencionados figuran China, varios puntos de Centroamérica como Guatemala y México, y territorios de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos.

El flujo de capitales habría sido diseñado para dificultar su rastreo y facilitar su reintegración en distintos sistemas financieros.

Seguimiento, entregas controladas y evidencia

Durante el proceso judicial, el CTI realizó varias entregas controladas de dinero en efectivo a alias Chokan, con el fin de documentar cómo operaba la estructura.

Los investigadores recopilaron además registros de reuniones, desplazamientos y contactos del ciudadano chino en Bogotá, donde habría consolidado relaciones clave para el funcionamiento del esquema.

Según informó el ente acusador, el dinero movilizado estaría relacionado con organizaciones armadas ilegales, entre ellas disidencias de las antiguas Farc, que obtienen recursos del narcotráfico.

Para la Fiscalía, Zhang sería un enlace central en Colombia dentro de redes internacionales dedicadas al lavado de activos. Su papel consistiría en facilitar la conversión y el traslado de dinero ilícito hacia canales financieros internacionales, incluyendo el uso de criptomonedas y sistemas bancarios extranjeros.

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La detención de Haibo Zhang se realizó en el marco de una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte federal en Massachusetts, en Estados Unidos.

El proceso judicial lo señala por presunta participación en concierto para delinquir orientado al lavado de activos.

Actualmente, el detenido espera el resultado de los trámites ante la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional para definir su aprobación final de la extradición.

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