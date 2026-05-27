Así fue la caída de alias Chokan: golpe a red de lavado de activos en Bogotá y el Valle del Cauca

Las autoridades colombianas desarticularon una presunta red transnacional de lavado de activos que habría utilizado a Colombia como plataforma operativa para mover capitales ilícitos del narcotráfico internacional. En el centro del caso está el ciudadano chino Haibo Zhang, conocido como alias Chokan, capturado por el CTI de la Fiscalía. Según las investigaciones, Zhang sería uno de los principales articuladores de una estructura criminal dedicada a ocultar el origen de grandes sumas de dinero provenientes de economías ilegales, mediante operaciones financieras complejas dentro y fuera del país. Le puede interesar: Imputan a Alex Saab por lavado de dinero y soborno a altos funcionarios, en una corte de Miami

Operación con base en Bogotá y el Valle del Cauca

La Fiscalía dio a conocer que la organización habría establecido operaciones en Bogotá y en el Valle del Cauca, dos zonas clave para el desarrollo de la red de lavado. Desde allí, el esquema criminal habría movido dinero en efectivo a través de transferencias nacionales e internacionales, además de transacciones con activos digitales. Las autoridades indican que estas operaciones se realizaban bajo acuerdos previos sobre tasas de cambio fijadas en circuitos financieros ilegales. La investigación apunta a que alias Chokan habría estructurado una red de intermediarios internacionales encargados de reubicar el dinero en distintos destinos. No se pierda: Empresas fachada y maniobras desde China y Panamá: así habría actuado el primer capturado en caso LiliPink Entre los países mencionados figuran China, varios puntos de Centroamérica como Guatemala y México, y territorios de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. El flujo de capitales habría sido diseñado para dificultar su rastreo y facilitar su reintegración en distintos sistemas financieros.

Seguimiento, entregas controladas y evidencia