x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cayó en Colombia alias El Rey, el ciudadano alemán buscado en toda Europa por millonarias estafas

El ciudadano alemán ingresó al país para establecer su base de operaciones y expandir su actuar delictivo. Conozca los detalles de este caso.

  • Jurgen Lubke fue capturado en Colombia y ahora espera que se completen los trámites para ser extraditado a Europa. Foto: Policía de Quindío
    Jurgen Lubke fue capturado en Colombia y ahora espera que se completen los trámites para ser extraditado a Europa. Foto: Policía de Quindío
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y europeas, fue capturado en la ciudad de Armenia, Quindío, el ciudadano alemán Jurgen Lubke, conocido con el alias de El Rey.

El hombre es señalado de liderar un esquema de estafa internacional y era requerido para cumplir tres sentencias condenatorias en su país de origen por fraudes económicos.

Lea también: Capturan en Rionegro a mexicano solicitado por secuestro que terminó con la muerte de dos personas: así fue el operativo

De acuerdo con las autoridades, Lubke habría defraudado a ciudadanos alemanes y españoles por una suma cercana a los 154.500 euros, algo más de 672 millones de pesos colombianos.

Su modus operandi consistía en la creación de empresas ficticias de mudanzas y servicios de transporte internacional. A través de estas fachadas y mediante internet, ofrecía vehículos nuevos y servicios de traslado que nunca se realizaban, captando pagos anticipados de sus víctimas.

Según reportes oficiales, alias El Rey ingresó a Colombia en el año 2022. Una vez radicado en el país, registró a comienzos de 2023 una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos.

Para las autoridades, Lubke utilizaba esta base operativa en el Quindío para continuar con sus maniobras de estafa y lavado de activos, afectando a nuevas víctimas en territorio europeo.

Su detención fue el resultado de una labor coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y agencias judiciales de Francia y Alemania.

La operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), específicamente a través de la Unidad Especial de Investigación Judicial Colombo-Francesa, tras una solicitud formal de cooperación internacional elevada por la República de Francia.

Tras su captura, el ciudadano alemán ha quedado a disposición de las autoridades competentes. Actualmente, se avanzan los trámites administrativos y judiciales para su extradición los cuales incluyen tanto la revisión de la documentación enviada por el país requirente como las validaciones legales en territorio colombiano.

En Alemania, Lubke deberá responder por cargos asociados a presunta estafa internacional y presunto lavado de activos.

Siga leyendo | Otro más: capturan a ciudadano de Guyana, en el Centro de Medellín, buscado por un crimen en Argentina

Temas recomendados

Investigación
Justicia
Extradición
Policía
Interpol
Estafa
Extranjeros
Lavado de activos
estafas
Colombia
Quindio
Europa
Alemania
España
Armenia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida