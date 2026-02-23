Cayó en Colombia alias El Rey, el ciudadano alemán buscado en toda Europa por millonarias estafas

En un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y europeas, fue capturado en la ciudad de Armenia, Quindío, el ciudadano alemán Jurgen Lubke, conocido con el alias de El Rey.

El hombre es señalado de liderar un esquema de estafa internacional y era requerido para cumplir tres sentencias condenatorias en su país de origen por fraudes económicos.

De acuerdo con las autoridades, Lubke habría defraudado a ciudadanos alemanes y españoles por una suma cercana a los 154.500 euros, algo más de 672 millones de pesos colombianos.

Su modus operandi consistía en la creación de empresas ficticias de mudanzas y servicios de transporte internacional. A través de estas fachadas y mediante internet, ofrecía vehículos nuevos y servicios de traslado que nunca se realizaban, captando pagos anticipados de sus víctimas.

Según reportes oficiales, alias El Rey ingresó a Colombia en el año 2022. Una vez radicado en el país, registró a comienzos de 2023 una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia que simulaba dedicarse a la importación y comercialización de vehículos.

Para las autoridades, Lubke utilizaba esta base operativa en el Quindío para continuar con sus maniobras de estafa y lavado de activos, afectando a nuevas víctimas en territorio europeo.

Su detención fue el resultado de una labor coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y agencias judiciales de Francia y Alemania.