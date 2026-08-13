La esperanza también tiene cuatro patas: así buscan y rescatan mascotas entre los escombros del terremoto

Vickye Giraldo sonríe mientras sostiene a su gatito Polux en los exteriores del edificio en ruinas donde solía vivir en Cali. La esperanza vuelve para algunos damnificados del terremoto en Colombia que, como ella, han podido reencontrarse con sus mascotas. A tres días del sismo de magnitud 7,4 que azotó a varias ciudades del país, 273 personas han muerto y más de 3.800 resultaron heridas. El tiempo se agota, pues el plazo de 72 horas consideradas decisivas para hallar supervivientes llega a su fin este jueves. Entérese: Terremoto en Colombia: ya son 273 muertos, más de 3.80 Mientras rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos, algunos voluntarios se esfuerzan por encontrar vivos a los animales de compañía de quienes lo perdieron todo. Según datos oficiales, más de 12.000 viviendas quedaron destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.

En Cali (suroeste), una de las ciudades más afectadas por el sismo y la tercera más grande de Colombia, el edificio residencial donde vivía Giraldo, una abogada de 56 años, luce destruido e inclinado. El miércoles 12 de agosto, un grupo de voluntarios encontró a Polux entre los escombros: “Es un momento indescriptible”, dijo a la AFP, mientras besaba a su felino en la cabeza.

Ella tenía cuatro mascotas en su departamento, dos perros y dos gatos. Un can ya fue rescatado, pero uno de sus animales murió y otro continúa desaparecido, relató. “Son días muy duros de pensar que no los vamos a poder rescatar, pero finalmente es un sueño hecho realidad, de verdad que sí”, agregó. Lea también: “Nos veremos en el cielo”: Jorge Tobón, periodista de Cali, salió del gimnasio y encontró a su esposa bajo los escombros Giraldo sostiene a Polux con una sonrisa y al borde de las lágrimas, mientras abraza a los rescatistas voluntarios que lograron sacar al gato del edificio. También en Cali, Andrea Paredes aún guarda la esperanza de encontrar con vida a un perro y a sus gatos, que quedaron encerrados en el baño cuando ocurrió el sismo. Su esposo “alcanzó a coger a un perrito” antes de evacuar el edificio, relató.

No sabe si el resto de sus mascotas están vivas. Este jueves 13 de agosto, rescatistas fueron recibidos entre aplausos mientras sacaban en brazos a un perro de los escombros de otro edificio. Visiblemente débil, recibió atención sobre una mesa donde veterinarios lo hidrataron antes de subirlo a una camilla. “Sabemos que las mascotas son como los hijos. En eso me he empecinado”, dijo el voluntario Nelson Vidales. “Sé que hay mucha gente pensando en los humanos, pero debe llegar el momento en que las mascotas estén ahí representadas y buscándolas. Para eso estoy aquí”, agregó. Conozca: Terremoto en Colombia: quién era Lenny Fernández, la abogada que murió protegiendo a su perro en Cali

El rescate de Renata

Otra perrita logró sobrevivir al colapso de su hogar en el edificio Torres del Limonar, en Cali. El caso de Renata se conoció a través de un video difundido durante la mañana de este jueves 13 de agosto. Cuando ocurrió el sismo de magnitud 7,4, Renata se encontraba dentro del apartamento junto a sus cuidadores. Aunque los primeros reportes e hipótesis señalan que, lamentablemente, su familia humana no sobrevivió al derrumbe, la perrita logró salir con vida de entre las ruinas.

Renata siendo atendida por los organismos de socorro. Foto: captura de video redes sociales @JohaFuentes

Lea más: Video | Kiara y Renata: dos perritas símbolos de esperanza tras sobrevivir al colapso de sus casas en Cali y Dosquebradas por el terremoto Tras ser localizada, Renata fue evacuada en camilla y recibió atención inmediata de los organismos de socorro. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali confirmó oficialmente el rescate de la canina, como parte de las múltiples misiones de auxilio desplegadas en distintos puntos de la ciudad tras el terremoto.

Kiara, atrapada al borde del vacío, fue rescatada tras más de 24 horas de operativo

En Pereira, otra historia de supervivencia tuvo como protagonista a Kiara, una perrita que quedó atrapada en un edificio después de que el terremoto derribara parte de sus paredes. La canina permaneció inmóvil en el borde de la fachada para evitar caer al vacío. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras conocer el caso, las autoridades locales, lideradas por el concejal de Pereira Héctor Hernández Tubón, acudieron al lugar para coordinar el operativo de rescate.

Kiara atrapada en el quinto piso del edificio. Foto: redes sociales @MelyMunera

La operación para salvar a Kiara se extendió por más de 24 horas. Bomberos de Dosquebradas realizaron una maniobra de alta complejidad con cuerdas y equipos especializados para trabajo en alturas. Mientras un equipo ingresaba desde la parte superior del edificio, otro grupo permanecía en el exterior para monitorear en tiempo real la estabilidad de la estructura. Finalmente, los organismos de socorro lograron sacar con vida a Kiara y a un segundo perro que también permanecía atrapado en la edificación. Ambos fueron entregados sanos y salvos a sus familias. Siga leyendo: Médico que salvó a bebés en el terremoto recibió oferta para especializarse en Alemania

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