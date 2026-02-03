Buque de carga encalló en playa de Santa Marta por fuerte oleaje y mar de leva

Las intensas lluvias, los fuertes vientos y el mar de leva que azotan al Caribe colombiano por la influencia de un frente frío del hemisferio norte ya comienzan a dejar afectaciones visibles en la región. La noche del lunes, un buque de carga encalló en la playa Los Cocos, en Santa Marta, tras ser empujado por el oleaje hasta la orilla.

De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación perdió maniobrabilidad en medio de las difíciles condiciones marítimas y terminó varada a pocos metros de la costa, justo al costado de la marina de la capital del Magdalena. Residentes del sector grabaron con sus celulares cómo el barco quedó atascado en la arena, donde permaneció durante toda la noche.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto tiempo tomará remover el buque y permitirle retomar su ruta, ya que el fuerte oleaje y las corrientes siguen complicando las labores en la zona.