Cuatro menores murieron en bombardeo contra Clan del Golfo, que dice que eran civiles; Fuerzas Militares lo desmienten

Cuatro menores de edad perdieron la vida en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento del cartel narcotraficante Clan del Golfo en el departamento de Chocó.

La situación fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, tras la realización de las necropsias a nueve cadáveres recuperados por las autoridades el pasado viernes 12 de junio, luego del ataque a un campamento ilegal en la zona rural del municipio de Nuquí.

Según las Fuerzas Militares, el golpe estuvo dirigido contra el frente Jhon Fredy Orjuela de esa organización. Tras la caída de las bombas lanzadas por la Fuerza Aeroespacial, tropas del Ejército asaltaron el sitio, encontrando los cuerpos y decomisando un arsenal.

La identificación de los cuatro adolescentes, todos ellos de sexo masculino, se dio en la sede de Medicina Legal de Quibdó.

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reconoció que en el lugar de los hechos había menores de edad, aunque negó que se tratara de personas reclutadas.

“Cuatro menores de edad que se encontraban visitando a sus familiares en la zona murieron como consecuencia del bombardeo indiscriminado, que afectó seriamente a civiles que nada tienen que ver con el conflicto”, indicó ese grupo en un comunicado distribuido en redes sociales.