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Cuatro menores murieron en bombardeo contra Clan del Golfo, que dice que eran civiles; Fuerzas Militares lo desmienten

El ataque sucedió en el municipio chocoano de Nuquí y dejó un total de nueve muertos.

  • Los cadáveres fueron extraídos de la zona rural de Nuquí y llevados a Medicina Legal de Quibdó, en Chocó. FOTO: CORTESÍA FF.MM.
    Los cadáveres fueron extraídos de la zona rural de Nuquí y llevados a Medicina Legal de Quibdó, en Chocó. FOTO: CORTESÍA FF.MM.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Cuatro menores de edad perdieron la vida en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento del cartel narcotraficante Clan del Golfo en el departamento de Chocó.

La situación fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, tras la realización de las necropsias a nueve cadáveres recuperados por las autoridades el pasado viernes 12 de junio, luego del ataque a un campamento ilegal en la zona rural del municipio de Nuquí.

Según las Fuerzas Militares, el golpe estuvo dirigido contra el frente Jhon Fredy Orjuela de esa organización. Tras la caída de las bombas lanzadas por la Fuerza Aeroespacial, tropas del Ejército asaltaron el sitio, encontrando los cuerpos y decomisando un arsenal.

La identificación de los cuatro adolescentes, todos ellos de sexo masculino, se dio en la sede de Medicina Legal de Quibdó.

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reconoció que en el lugar de los hechos había menores de edad, aunque negó que se tratara de personas reclutadas.

“Cuatro menores de edad que se encontraban visitando a sus familiares en la zona murieron como consecuencia del bombardeo indiscriminado, que afectó seriamente a civiles que nada tienen que ver con el conflicto”, indicó ese grupo en un comunicado distribuido en redes sociales.

Y se quejó porque, a su parecer, con esa acción militar “se violan los principios de proporcionalidad, ya que el daño a civiles es absolutamente excesivo, sin que de ese daño derive una ventaja militar en contra del EGC”.

EL COLOMBIANO consultó al Comando General de las Fuerzas Militares acerca de esta versión del Clan del Golfo, y desde esa Institución castrense respondieron: “La operación se ejecutó contra un campamento plenamente identificado del Clan del Golfo en zona selvática. La acción militar se dirigió exclusivamente contra combatientes ilegales con función continua de combate del Clan del Golfo”.

En su respuesta, las FF.MM. añadieron que “el objetivo fue un blanco militar legítimo, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad y precaución, sin daños colaterales”.

E insistieron en que “la operación militar se dirigió únicamente contra combatientes ilegales con función continua de combate, siendo el resultado 9 muertos en desarrollo de operaciones militares, quienes se encontraban con armamento e intendencia”.

El Clan del Golfo y el Gobierno Nacional están en conversaciones de paz desde 2025, y se preparan para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que concentrará a cerca de 500 combatientes, con miras a una eventual desmovilización.

La muerte de menores de edad en los bombardeos de la Fuerza Pública forma parte del debate en Colombia hace décadas, pues las autoridades consideran que los criminales los están usando como escudos humanos para evitar operaciones en su contra.

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El antecedente más cercano fue el ataque aéreo contra una guarida de las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” en Guaviare, el 10 de noviembre de 2025. Allí murieron 20 combatientes ilegales, entre ellos siete menores de edad.

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