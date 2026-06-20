Bernie Moreno ya está en Colombia para observar las elecciones: “el futuro está en sus propias manos”

El senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, informó en X que ya está en Bogotá para participar como observador internacional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por invitación del CNE. A través de un mensaje difundido tras su arribo al país, Moreno afirmó que Colombia enfrenta un “momento decisivo de su historia democrática” y sostuvo que la jornada electoral pondrá a prueba “el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”. “Permítanme ser muy claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia está, como lo ha estado durante décadas, en sus propias manos. Son una nación soberana”, señaló. El congresista republicano también destacó la importancia de la libertad y el derecho al voto, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de la compra de votos. “Traicionar su voto por dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”, expresó.

Moreno, quien nació en Colombia y mantiene vínculos familiares y personales con el país, hizo un llamado a los ciudadanos a elegir “la seguridad, la prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas”. “Que Dios les conceda sabiduría. Con respeto, esperanza y humildad”, concluyó el legislador, quien acompañará la observación de la jornada electoral de este domingo 21 de junio para elegir presidente entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

Las críticas de Petro a Moreno

A través de las redes sociales y sin temer a un nuevo impasse con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro hace cuatro días le lanzó una advertencia directa al senador republicano Bernie Moreno, señalando que, dado que este último actúa como veedor internacional en las elecciones presidenciales colombianas, cualquier expresión contra ciudadanos colombianos en el exterior lo llevaría a tomar “decisiones”. La reacción del presidente se dio luego de la reacción del senador republicano sobre la detención ejecutada por agentes del ICE del activista político, abogado, creador de contenido y excandidato al Congreso por el Pacto Histórico, Beto Coral. “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, manifestó sobre el caso Moreno. Lea también: Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral en Miami: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!” El senador estadounidense cuestionó a través de X la coherencia del estatus migratorio del activista con sus acciones políticas. “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, concluyó en su mensaje, sosteniendo que una persona bajo protección internacional no debe actuar en representación de los intereses del gobierno del país del que huyó ni participar en actividades que afecten la política exterior de la nación que le otorgó refugio. Esa reacción fue la que desató la molestia de Gustavo Petro. “Señor Bernie Moreno, es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, fue lo que escribió en X.

¿Quién es Bernie Moreno?