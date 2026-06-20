Bernie Moreno ya está en Colombia para observar las elecciones: “el futuro está en sus propias manos”

El senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, informó en X que ya está en Bogotá para participar como observador internacional de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, por invitación del CNE.
A través de un mensaje difundido tras su arribo al país, Moreno afirmó que Colombia enfrenta un “momento decisivo de su historia democrática” y sostuvo que la jornada electoral pondrá a prueba “el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”.
“Permítanme ser muy claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia está, como lo ha estado durante décadas, en sus propias manos. Son una nación soberana”, señaló.
El congresista republicano también destacó la importancia de la libertad y el derecho al voto, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de la compra de votos. “Traicionar su voto por dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”, expresó.