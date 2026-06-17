Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral en Miami: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

La detención del activista político Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, desató reacciones en el ámbito político. Una de ellas fue la del senador republicano Bernie Moreno, quien, a través de su cuenta de X, cuestionó la posición del colombiano frente al país donde habría solicitado protección política.
“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, escribió el senador.
Asimismo, el legislador envió un mensaje directo al activista colombiano tras conocerse la detención: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, afirmó.
Lea también: Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden?
Moreno cuestionó públicamente la coherencia entre la condición migratoria de Coral y sus actividades políticas.
Según el legislador, una persona que obtiene protección internacional no debería actuar en representación de los intereses del gobierno del país del que salió ni participar en acciones que, a su juicio, puedan afectar la política exterior de Estados Unidos.