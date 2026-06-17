Bernie Moreno sobre la detención de Beto Coral en Miami: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia!”

La detención del activista político Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, desató reacciones en el ámbito político. Una de ellas fue la del senador republicano Bernie Moreno, quien, a través de su cuenta de X, cuestionó la posición del colombiano frente al país donde habría solicitado protección política. “No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, escribió el senador. Asimismo, el legislador envió un mensaje directo al activista colombiano tras conocerse la detención: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, afirmó. Lea también: Nuevos detalles de la detención del activista Beto Coral en Miami, ¿Marco Rubio dio la orden? Moreno cuestionó públicamente la coherencia entre la condición migratoria de Coral y sus actividades políticas. Según el legislador, una persona que obtiene protección internacional no debería actuar en representación de los intereses del gobierno del país del que salió ni participar en acciones que, a su juicio, puedan afectar la política exterior de Estados Unidos.

“No se puede venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras al mismo tiempo se socava la política exterior estadounidense”, afirmó el senador en un mensaje que rápidamente generó debate sobre el papel que Coral habría desempeñado dentro y fuera de Colombia. Video | Así fue la detención del activista Beto Coral por agentes de ICE en Arizona, Estados Unidos El pronunciamiento concluyó con una frase que muchos interpretaron como un respaldo a una eventual deportación del activista. “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, escribió Moreno, aumentando la presión política alrededor del caso. Por ahora, el organismo encargado del procedimiento mantiene reserva sobre los cargos migratorios que motivaron la captura de Coral el pasado 16 de junio. La Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral. Conozca: Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe A través de un comunicado oficial, la representación diplomática informó que, una vez tuvo conocimiento del procedimiento, activó de manera inmediata los protocolos de asistencia consular en coordinación con el Consulado General de Colombia en Los Ángeles. Según la Embajada, funcionarios colombianos establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes para brindar acompañamiento al ciudadano colombiano y realizar seguimiento permanente a su situación jurídica y migratoria. Lea más: “No Ice In The Cup”: artistas y activistas de EE. UU. lanzan campaña contra la presencia de ICE en el Mundial 2026 La misión diplomática señaló además que continuará adelantando las gestiones necesarias para garantizar el acceso a la asistencia consular, así como el respeto de los derechos que le asisten a Coral bajo las normas internacionales y la legislación vigente. En la grabación aparecen funcionarios de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y considerada el principal brazo investigativo de esa entidad.

La reacción de Petro: “¡Respételo!”

Mientras se conocen más detalles oficiales, la situación jurídica del activista y su permanencia en Estados Unidos permanecen bajo incertidumbre. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro. El mandatario cuestionó las condiciones en las que se encuentra Coral y afirmó que había sido recluido en lo que describió como un “campo de concentración”, una expresión que generó controversia por su alcance y significado.

Petro también salió en defensa del activista, destacando la trayectoria de su familia. “El señor Beto Coral es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína. ¡Respételo!”, manifestó el jefe de Estado. Asimismo, sostuvo que Coral contaba con estatus de asilado en territorio estadounidense. Según explicó, la protección internacional le habría sido otorgada debido a amenazas contra su vida. “Los Estados Unidos le concedieron el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes”, afirmó. No se pierda: Colombianos deportados al Congo: Cómo el asilo en EE. UU. terminó en traslado a terceros países. Mientras tanto, persisten las dudas sobre las razones que motivaron la captura. De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, uno de los agentes que participó en el procedimiento le habría informado a Coral que la orden provenía del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.