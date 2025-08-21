“No vamos a conciliar”: congresistas enfrentan denuncia de Benedetti tras cuestionarlo por presunta violencia machista

El próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, se tiene previsto que se celebre una audiencia de conciliación entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y varias representantes a la Cámara quienes fueron denunciadas por el funcionario por los delitos de injuria y calumnia. Lo anterior, luego de que las congresistas reclamaron y expresaron su descontento por el nombramiento de Benedetti en el despacho encargado de las relaciones políticas y legislativas.
