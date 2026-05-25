¿Se puede votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales de 2026?

Los colombianos tendrán una cita en las urnas el 31 de mayo de 2026 para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, algunos electores desconocen el proceso de votación y el lugar donde deben ejercer este derecho, puesto que la Registraduría cuenta actualmente con 120.527 mesas de votación y 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar.

Cabe recordar que, si se cumple con la cita en las urnas, se obtendrá un 10 % de descuento en la expedición del pasaporte y la libreta militar, así como medio día de descanso laboral remunerado y prioridad o ventajas en procesos públicos.

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