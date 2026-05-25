Jorge Carrascal cuestionado en Brasil: la barra de Flamengo fue a buscarlo a su casa

La barra de Flamengo , llamada la Rasa Rubro-Negra , llegó a las afueras de la casa del jugador Jorge Carrascal el pasado sábado 23 de mayo para pedirle explicaciones al volante colombiano por el partido que jugó ese mismo día ante Palmeiras en el estadio Maracaná. El compromiso entre el Mengão y el Verde de Sao Paulo quedó 0-3 a favor de Palmeiras . Carrascal fue expulsado al minuto 21 y fue uno de los señalados de la derrota del rojinegro en condición de local.

Carrascal fue expulsado de forma correcta por una imprudencia contra el defensor Murilo. El cartagenero levantó la pierna de forma imprudente y conectó la cara del rival, lo que fue tomado por la parcialidad de Flamengo como una total irresponsabilidad. El cafetero tiene dos goles anotados esta temporada en el Brasileirao, el mismo número de asistencias.

Después de medianoche, cuando ya no quedaba nadie en el Maracaná, la barra del club se dirigió a la residencia de Carrascal. Para sorpresa de todos, Jorge Carrascal, al parecer, hizo una fiesta en su residencia, esto para celebrar su cumpleaños número 28 .

“Quiero disculparme con todos los hinchas del Flamengo. Nunca fue mi intención ser expulsado en un partido tan importante, considerando lo que representa para el club. Me disculpo con todos mis compañeros y con todo el cuerpo técnico. Siempre defenderé la camiseta del Flamengo con uñas y dientes, luchando por cada balón. La emoción de querer ganar cada jugada se vio, lamentablemente, frustrada. Esto causa mucha frustración, especialmente después de un partido que estábamos tan ilusionados por ganar. Hoy me voy a casa con el corazón roto por lo sucedido”, mencionó Carrascal sobre la expulsión.

Mientras que su equipo, Flamengo, lo felicitó en redes sociales por su convocatoria al Mundial con la Selección Colombia. Jorge Carrascal jugará su primera Copa del Mundo a pesar del discreto nivel que ha mostrado en la liga local. Su desempeño en la Copa Libertadores ha sido más ilusionante, aunque no suma aportaciones de gol.

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