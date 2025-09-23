¿Qué tenía que ver el artista asesinado B King con el narcotraficante alias “Fritanga” del Clan del Golfo?

El brutal asesinato en México del músico colombiano Bayron Sánchez Salazar (B King), y de su acompañante Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown), ha dejado al descubierto una nueva pista, y es la relación del primero con un famoso narcotraficante.

Se trata de Camilo Torres Martínez (“Fritanga”), un exportador de cocaína al servicio del Clan del Golfo, quien fue extraditado a Estados Unidos por conspiración para traficar estupefaciente.

De acuerdo con fuentes cercanas a la situación, B King era sobrino de la esposa del criminal y al parecer recibió su apoyo financiero al inicio de su carrera artística.

Así lo confirmó en una entrevista con el programa televisivo Lo sé todo, en la que afirmó: “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”.